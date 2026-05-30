Η επομένη του τελικού βρήκε τον Σάσα Βεζένκοφ στο μπαλκόνι του σπιτιού του να απολαμβάνει τη θέα. Οχι μη φανταστείτε την ανατολή του ηλίου, τη θάλασσα ή κάτι σχετικό με τη φύση.

Ηταν το τραπεζάκι που είχε μπροστά του.

Πιο συγκεκριμένα, ο MVP της Regular Season ανήρτησε το μεσημέρι της Δευτέρας ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου έδειχνε την κούπα της Euroleague και τα ατομικά βραβεία που κέρδισε κατά τη διάρκεια της σεζόν, μαζί με ένα κασκόλ του Ολυμπιακού, τοποθετημένα πάνω σε ένα μικρό μαύρο τραπεζάκι!

Μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο mvp της εφετινής Euroleague στη σεζόν είναι άλλωστε ξεκάθαρος: «Είναι χωρίς δεύτερη σκέψη, η κορυφαία και η πιο όμορφη στιγμή στην καριέρα μου. Πολύ σημαντική και μια στιγμή που μένει ανεξίτηλη στο μυαλό».

Την παραμονή του τελικού τον είχαμε συναντήσει στη media day και του κάναμε μεταξύ άλλων και την πιο… χαζή ερώτηση που μπορείς να πεις σε ένα παίκτη, για να ακούσουμε απλά το αυτονόητο.

Αν θα άλλαζε το βραβείο του mvp με το τρόπαιο της Euroleague και ο Σάσα χαμογελώντας είπε: «Θέλει και ρώτημα ; Με τα… χίλια. Εννοείται».

Μια μέρα μετά πανηγύριζε σαν μικρό παιδί κρατώντας το βαρύτιμο τρόπαιο στα χέρια του και δεν χρειάστηκε να σκεφτεί ιδιαίτερα όταν τον ρωτήσαμε για την πιο ξεχωριστή στιγμή που θα πρόβαλλε περισσότερο από τον τελικό.

«Σίγουρα όταν έληξε το παιχνίδι και είδα να πανηγυρίζουν όλοι. Παίκτες, προπονητές, οι πρόεδροι, ο κόσμος μας, μοναδικές στιγμές, αυτή θα ξεχώριζα ως την καλύτερη.

Το να βλέπεις όλο τον οργανισμό να πανηγυρίζει είναι μια δικαίωση και κάτι ξεχωριστό».

Βέβαια μέχρι να φτάσουμε εκεί, τα είδε…όλα με τους συμπαίκτες του με τη Ρεάλ να γυρίζει από το 88-80 και να μειώνει στο 88-85 και να χάνει τρίποντο με τον Φελίζ για την ισοφάριση!

– Εκεί ήρθε στο μυαλό σου καθόλου το Κάουνας (σ.σ. η Ρεάλ πήρε το τρόπαιο με καλάθι του Γιουλ στο φινάλε) και είπες από μέσα σου όχι Θεέ μου πάλι;

«Η αλήθεια είναι ότι στο σουτ του Φελίζ η μπάλα πήγαινε βασανιστικά προς το καλάθι και είναι λογικό να κάνεις συνειρμούς με το Κάουνας. Οταν όμως έχασε το σουτ και πήραμε με τον Αλεκ την μπάλα, είπα Θεέ μου ευτυχώς το έχασε. Ηταν λυτρωτικό».

Ο Σάσα είχε μια εξαιρετική χρονιά όπως και ο Ολυμπιακός και επιβραβεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Αλήθεια όμως πότε το πίστεψε ο Βεζένκοφ ότι η ομάδα μπορεί να το κάνει;

«Το πίστευα από την πρώτη στιγμή ότι η ομάδα έχει τα φόντα να τα καταφέρει να κατακτήσει την Euroleague απλά δεν το σκεφτόμουν μέσα στη χρονιά.

Ακούγεται κλισέ αλλά η Euroleague είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορείς παρά να βάζεις μικρούς στόχους μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι και να βλέπεις το πώς πάει, δεν μπορείς να σκέφτεσαι μακριά.

Αξιζε αυτή η ομάδα να έχει μια Euroleague και θα έλεγα το δίκαιο έγινε πράξη. Δικαιώθηκε το πρότζεκτ μιας φιλοσοφίας του κόουτς, των παικτών, των προέδρων και μια επίμονη και επίπονη προσπάθεια χρόνων. Αξιζε πέρα για πέρα να πάρουμε το τρόπαιο».