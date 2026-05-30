Ο Πιτ Χέγκσεθ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των Ευρωπαίων και του ΝΑΤΟ, προειδοποιώντας ότι «έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα». Από τη Σιγκαπούρη, όπου συμμετείχε στη διάσκεψη του Διαλόγου του Σάνγκρι-Λα, ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Τραμπ άσκησε δριμεία κριτική στους συμμάχους της Ουάσινγκτον για την αμυντική τους στάση.

Ο Χέγκσεθ επανέλαβε το Σάββατο (30.05.2026) τις αιχμές του προς τους Ευρωπαίους, κατηγορώντας τους ότι «για υπερβολικά πολύ καιρό» αγνόησαν τις εκκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους και καλώντας τους «να σταματήσουν τα κηρύγματα».

Κατά την ομιλία του στο διεθνές φόρουμ, προειδοποίησε ότι πλησιάζουν «σημαντικές αποφάσεις» που αφορούν την ασφάλεια στην Ευρώπη, αφήνοντας να εννοηθεί πως η στάση των Ευρωπαίων θα κρίνει τις επόμενες κινήσεις της Ουάσινγκτον.

Κριτική προς την Ευρώπη, εγκώμια στην Ασία

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας εξήρε τις ασιατικές χώρες, υπογραμμίζοντας ότι «έχουν από καιρό αντιληφθεί ότι το κλειδί για μία βιώσιμη σύμπραξη δεν είναι οι ιδεαλιστικές αξίες, αλλά συγκεκριμένη σύγκλιση εθνικών συμφερόντων».

«Όταν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, ενεργούμε μαζί με αποφασιστικότητα. Όταν τα συμφέροντά μας αποκλίνουν, προσαρμοζόμαστε με ρεαλισμό, χωρίς δράματα και χωρίς να κάνουμε κηρύγματα. Πιστεύω ότι η δυτική Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει ένα μάθημα», πρόσθεσε με νόημα.

Ευρωπαϊκή άμυνα και «κούφια ρητορική»

Επαναλαμβάνοντας τις επικριτικές θέσεις της κυβέρνησης Τραμπ, ο Χέγκσεθ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι για χρόνια υιοθέτησαν «μία κούφια γκλομπαλιστική ρητορική στο θέμα μίας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες», την ώρα που «οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες άνοιγαν διάπλατα τα σύνορά τους και άδειαζαν τους στρατούς τους από περιεχόμενο».

«Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα», σημείωσε. «Επί μακρόν, οι προσκλήσεις προς τους ευρωπαίους συμμάχους μας για να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνά τους έμειναν νεκρό γράμμα. Εν τέλει αρχίζουν να αναπληρώνουν το χαμένο έδαφος».

Οι πιέσεις Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Έχει ασκήσει πιέσεις και έχει αποσπάσει τη δέσμευση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των νατοϊκών χωρών στο 5% του ΑΕΠ, ενώ προτίθεται να μειώσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη.

Η ατμόσφαιρα έχει επιβαρυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να στηρίξουν τον Τραμπ στον πόλεμο που ξεκίνησε κατά του Ιράν, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση ή ενημέρωση.