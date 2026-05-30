Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους επτά χωριών στον νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους, ενόψει επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ, που έχει αποτελέσει κατ’ επανάληψη στόχο ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, παρά την εκεχειρία.

Τα περισσότερα από αυτά τα χωριά βρίσκονται κοντά στην στην περιοχή της Ναμπατίγιε.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο είναι σχεδόν καθημερινές παρά την εκεχειρία που θεωρητικά ισχύει από τις 17 Απριλίου, με τον στρατό να κατηγορεί τη σιιτική λιβανική οργάνωση για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.