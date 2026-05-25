Την τελευταία της πνοή, άφησε στα 56 της χρόνια η Γωγώ Μαστροκώστα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτώρια, μέσα από ένα φορτισμένο μήνυμα στα social media.

«Σήμερα έφυγε ο πιο αγαπημένος μου άνθρωπος», έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη μητέρα της ως «την πιο καλή ψυχή, την κολλητή μου και την καλύτερη μαμά που θα μπορούσα να έχω».

Η Βικτώρια αναφέρθηκε με θαυμασμό στη δύναμη και την αξιοπρέπεια με την οποία η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετώπισε την ασθένειά της, τονίζοντας πως δεν λύγισε ποτέ απέναντι στις δυσκολίες.

«Η μαμά μου ήταν μαχήτρια, ένας πραγματικός βράχος. Δεν παραπονέθηκε ποτέ, δεν έχασε τη δύναμή της», ανέφερε, προσθέτοντας πως παρά τις δυσκολίες που πέρασε στη ζωή της, στάθηκε όρθια με αξιοπρέπεια και ψυχική δύναμη.

Κλείνοντας το μήνυμά της, εξέφρασε την υπερηφάνεια και την αγάπη που νιώθει για τη μητέρα της, γράφοντας πως ελπίζει να της μοιάσει έστω και λίγο στη ζωή της.

«Θα είσαι για πάντα το πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ», κατέληξε συγκινημένη.

