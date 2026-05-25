Την τελευταία της πνοή, άφησε στα 56 της χρόνια η Γωγώ Μαστροκώστα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.
Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτώρια, μέσα από ένα φορτισμένο μήνυμα στα social media.
«Σήμερα έφυγε ο πιο αγαπημένος μου άνθρωπος», έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη μητέρα της ως «την πιο καλή ψυχή, την κολλητή μου και την καλύτερη μαμά που θα μπορούσα να έχω».
Η Βικτώρια αναφέρθηκε με θαυμασμό στη δύναμη και την αξιοπρέπεια με την οποία η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετώπισε την ασθένειά της, τονίζοντας πως δεν λύγισε ποτέ απέναντι στις δυσκολίες.
«Η μαμά μου ήταν μαχήτρια, ένας πραγματικός βράχος. Δεν παραπονέθηκε ποτέ, δεν έχασε τη δύναμή της», ανέφερε, προσθέτοντας πως παρά τις δυσκολίες που πέρασε στη ζωή της, στάθηκε όρθια με αξιοπρέπεια και ψυχική δύναμη.
Κλείνοντας το μήνυμά της, εξέφρασε την υπερηφάνεια και την αγάπη που νιώθει για τη μητέρα της, γράφοντας πως ελπίζει να της μοιάσει έστω και λίγο στη ζωή της.
«Θα είσαι για πάντα το πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ», κατέληξε συγκινημένη.
Γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, από όπου είναι η καταγωγή της. Πρώτος της στόχος ήταν να σπουδάσει στην Ιατρική, αλλά τελικά μπήκε στη Γυμναστική Ακαδημία.
Το 1995, ξεκίνησε την καριέρα της στην τηλεόραση ως γυμνάστρια μέσα από τη συχνότητα του MEGA και την πρωινή εκπομπή «Μεταξύ μας». Το 2007, αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι και κυκλοφόρησε το δικό της δίσκο με τίτλο «Αμαρτία».
Στις 28 Μαϊου 2010, παντρεύτηκε με τον ποδοσφαιριστή Τραϊανό Δέλλα και την ίδια μέρα βάφτισαν την κόρη τους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Γωγώ Μαστροκώστα -Τραϊανός Δέλλας
Οι δυο τους μετρούσαν πάνω από 20 χρόνια κοινής πορείας.
Η Γωγώ Μαστροκώστα σε μια σπάνια συνέντευξή της, αναφερόμενη στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε στο παρελθόν είχε δηλώσει για το σύζυγο της: «Η σχέση μου με τον άντρα μου δεν επηρεάστηκε από την περιπέτεια που πέρασα.
Οι σχέσεις που έχουν ουσία είναι αυτές που θα δέσουν περισσότερο και θα δυναμώσουν, κι αυτές που δεν έχουν ουσία θα διαλυθούν.
Δεν τον ερωτεύτηκα με τη μία. Ήταν φοβιστικός όταν τον είδα. Ήταν πολύ αρσενικό. Είδα έναν άντρα δυο μέτρα και μου φάνηκε λίγο υπερβολικό για μένα».
«Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά γιατί έχω ακούσει πως εγώ τον χώρισα.
H ιστορία αυτής της σχέσης που δεν ήταν η πιο ιδανική στην αρχή και η κατάληξη αυτής λες ότι αυτό είναι μοίρα», είχε πει η ακόμα Γωγώ Μαστροκώστα.
«Η πρόταση γάμου άργησε να γίνει. Μένω έγκυος, είχα και μια εγκυμοσύνη που έχασα ένα μωράκι, τέλος πάντων και είμαι 4-5 μήνες έγκυος χωρίς πρόταση.
Έτσι λοιπόν στον έκτο μήνα λέω στον Τραϊανό, “θα βαφτίσουμε την κόρη μας Βικτώρια Μαστροκώστα”. Βικτώρια λένε την μητέρα του και Μαστροκώστα γιατί αν δεν έχεις παντρευτεί, το παιδί παίρνει το επίθετο της μητέρας μέχρι να το αναγνωρίσει ο πατέρας.
Μετά από λίγες ημέρες ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο και μου εμφανίζει ένα δαχτυλίδι, τόσο απλά», ανέφερε για τον γάμο τους.
«Ο καρκίνος που ήρθε τρις μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της»
«Τρεις μέρες αφότου γέννησα, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος.
«Πριν από την πρώτη μου εγκυμοσύνη, είχα ψηλαφίσει κάτι»
Δεν στεκόμαστε ποτέ σε μια διάγνωση και σε έναν γιατρό. Πήγα σε γιατρό και δεν μου έκανε καν μαστογραφία.
Έκανα εξέταση και μου είπε πως είναι όλα καλά. Και έρχεται εκείνη η ώρα και μου το είπε.
Πριν γίνει το οτιδήποτε κατάλαβα τι έγινε.
Με έβαλαν κατευθείαν στο χειρουργείο και με το που ξυπνάω η πρώτη κουβέντα που ακούω είναι “δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά”.
Και έπρεπε να είμαι στην απομόνωση να μην βλέπω το παιδί μου. Το ότι δεν τρελάθηκα είμαι πολύ τυχερή.
«Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου»
Αυτό που δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ήταν το timing. Προσπαθούσα να ισορροπήσω. Δεν έζησα το παιδί μου μωρό.
Είχα μουρλαθεί να κάνω και άλλο μωρό. Κρατούσα το μωρό μου στην αγκαλιά, έκλαιγα και σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει», είχε πει η Γωγώ Μαστροκώστα.
«Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες.
Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ στην ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου», είχε αναφέρει σε συνέντευξή της.