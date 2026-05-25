Η ΑΕΚ και ο Άρης κοντράρονται το βράδυ της Δευτέρας (25/5) στο τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι της προημιτελικής σειράς της Stoiximan GBL, με φόντο την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είχε κάνει το πρώτο βήμα με τη νίκη 87-81 στο εναρκτήριο ματς της σειράς, όμως οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης απάντησαν στο δεύτερο παιχνίδι (90-81) και έφεραν τη σειρά στα ίσα.

Η αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση θα πραγματοποιηθεί στη Sunel Arena, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή, αλλά η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί λίγο πριν το τζάμπολ.