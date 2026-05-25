ΑΕΚ και Άρης διασταυρώνουν τα ξίφη τους για το game 3 της προημιτελικής φάσης της Stoiximan GBl (25/5).

Η «Ένωση» προηγήθηκε στη σειρά με ένα 1-0 χάρη στο 87-81 του πρώτου αγώνα, ενώ οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν και έστειλαν το ζευγάρι στο τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι.

Η τρίτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη «Sunel Arena». Μοναδικός αμφίβολος είναι ο Κώστας Αντετοκούνμπο, που ακολούθησε την αποστολή, αλλά η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης (25/5):

19:00 ΑΕΚ – Άρης ΕΡΤ2ΣΠΟΡ