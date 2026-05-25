«Επικοί» Παπανικολάου και Λαρεντζάκης σε ρόλο… οργανωτών (vid)
Το γλέντι για την κατάκτηση της EuroLeague συνεχίστηκε μέχρι αργά στον Πειραιά, με χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να κατακλύζουν τους δρόμους και το Δημοτικό Θέατρο για να αποθεώσουν την ομάδα του Γιώργος Μπαρτζώκας. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές των πανηγυρισμών ήταν ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, οι οποίοι ανέλαβαν ρόλο… οργανωτών, δίνοντας ρυθμό στα συνθήματα μαζί […]
Με επετειακή φανέλα των 100 χρόνων ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο πούλμαν (pic)
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκλεψε τις εντυπώσεις στους πανηγυρισμούς του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της EuroLeague, κάνοντας μία ιδιαίτερη συμβολική επιλογή. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» εμφανίστηκε φορώντας την επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου, συμμετέχοντας με έντονο πάθος στους πανηγυρισμούς μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό. Η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτέλεσε […]
«Τρελαμένος» φίλος του Ολυμπιακού τρέχει στο πλάι της Ποσειδώνος με καπνογόνο (vid)
«Τρελαμένος» φίλος του Ολυμπιακού τρέχει στο πλάι της Ποσειδώνος με καπνογόνο, κατευθυνόμενος προς το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί όπου κορυφώνονται οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague από τους Ερυθρόλευκους. Ο Πειραιάς ζει ιστορικές στιγμές, με τους οπαδούς να ξεχύνονται στους δρόμους για να γιορτάσουν μαζί με την ομάδα μια νύχτα γεμάτη πάθος, συγκίνηση […]
Αναχώρησε για Πειραιά το πούλμαν του Ολυμπιακού! (pics, vid)
Ο Ολυμπιακός λύγισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό του 2026 EuroLeague Final Four και ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του. Την ίδια ώρα, στον Πειραιά επικρατεί ήδη πανζουρλισμός, με χιλιάδες φίλους των «ερυθρόλευκων» να έχουν κατακλύσει τους δρόμους και να περιμένουν την αποστολή στην πλατεία […]
Πάνω από 75.000 οπαδοί του Ολυμπιακού στο ατελείωτο πάρτι μέχρι πρωίας στον Πειραιά εν αναμονή των πρωταθλητών Ευρώπης (vids)
Δεν έχει σταματημό το πάρτι στον Πειραιά από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της EuroLeague. Εν αναμονή της άφιξης του πούλμαν της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, οι 75.000+ «ερυθρόλευκοι» οπαδοί τραγουδούν τον ύμνο του Ολυμπιακού, πανηγύριζουν και φωνάζουν συνθήματα καθώς και το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου, «Νοικιάστηκε». Δείτε τα βίντεο