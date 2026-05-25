Βαρύ πένθος σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η γνωστή γυμνάστρια και πρώην μοντέλο νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με την κατάστασή της να έχει επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον της.

Στο πλευρό της μέχρι το τέλος βρέθηκαν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η 18χρονη κόρη τους Βικτώρια, αλλά και στενοί φίλοι και συγγενείς της οικογένειας.

Τα δυσάρεστα νέα έκανε γνωστά η 18χρονη Βικτώρια με ανάρτησή της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.