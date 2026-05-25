«Τρελαμένος» φίλος του Ολυμπιακού τρέχει στο πλάι της Ποσειδώνος με καπνογόνο, κατευθυνόμενος προς το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί όπου κορυφώνονται οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague από τους Ερυθρόλευκους.

Ο Πειραιάς ζει ιστορικές στιγμές, με τους οπαδούς να ξεχύνονται στους δρόμους για να γιορτάσουν μαζί με την ομάδα μια νύχτα γεμάτη πάθος, συγκίνηση και ερυθρόλευκη υπερηφάνεια.

Η μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μετατρέπει την πόλη σε ένα ατελείωτο σκηνικό γιορτής, με το τρόπαιο να ενώνει ομάδα και κόσμο σε μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί.