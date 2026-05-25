Ο Νίκος Γκάλης έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της EuroLeague στον μεγάλο τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 92-85 και κατέκτησαν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους, επιστρέφοντας στην κορυφή της Ευρώπης ύστερα από 13 χρόνια.

Ο θρύλος του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ παρακολούθησε από κοντά το Final Four και λίγο μετά το τέλος του τελικού προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη μεγάλη επιτυχία.

«Συγχαρητήρια στον @olympiacosbc για την κατάκτηση της @euroleague. Εύχομαι κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά κοντά στο μπάσκετ».