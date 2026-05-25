Σε γιορτινούς ρυθμούς κινείται ο Πειραιάς μετά τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακoύ, ο οποίος επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four και κατέκτησε την τέταρτη EuroLeague της ιστορίας του.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, χιλιάδες φίλοι των «ερυθρόλευκων» βγήκαν στους δρόμους με σημαίες και συνθήματα, δημιουργώντας πανηγυρική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους προς τον Πειραιά, με την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος να παρουσιάζει έντονο κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς μεγάλος αριθμός φιλάθλων κατευθύνεται προς το Δημοτικό Θέατρο, όπου έχει στηθεί το επίκεντρο των πανηγυρισμών.