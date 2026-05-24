Σε έναν από τους καλύτερους τελικούς της ιστορίας, με τις εναλλαγές στο σκορ να είναι συνεχόμενες, ο Ολυμπιακός κατέκτησε την EuroLeague νικώντας την Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 με έναν τελικό που θα μείνει στην ιστορία.

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ο Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους, ο οποίος έμεινε απόλυτα ψύχραιμος στο τέλος του αγώνα και ευστόχησε σε κρίσιμες βολές. Το ίδιο ισχύει και για τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος στο τελευταίο λεπτό πέτυχε 4/4 βολές!

Για την «Βασίλισσα», ο Λάιλς ξεκίνησε τρομερά το παιχνίδι με 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, όμως σκόραρε μόνο τρεις πόντους στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Μάριο Χεζόνια σημείωσε τους 19 πόντους και ο Φελίζ έβαλε 13.

Ο αγώνας

1ο Δεκάλεπτο: Ρεάλ με φόρα, Ολυμπιακός σε αναζήτηση ρυθμού (19-26)

Η Ρεάλ μπήκε πιο έτοιμη στο παιχνίδι, βρίσκοντας άμεσα σκορ με Χεζόνια και Λάιλς για το γρήγορο 0-4 και στη συνέχεια πήρε καθαρό προβάδισμα (1-9). Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να απαντήσει με βολές του Ντόρσεϊ και καλάθι του Μιλουτίνοφ, όμως οι Μαδριλένοι συνέχισαν να χτυπούν από την περιφέρεια και ξέφυγαν (3-15).

Οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν με Βεζένκοφ και Γουόκαπ, μειώνοντας τη διαφορά, αλλά η Ρεάλ είχε περισσότερες λύσεις και έκλεισε την περίοδο μπροστά με 19-26.

2ο Δεκάλεπτο: Επιστροφή Ολυμπιακού και ισορροπία (46-44)

Ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές, βρήκε ενέργεια στην άμυνα και σταδιακά άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά με Πίτερς και Φουρνιέ. Η πίεση έφερε αποτέλεσμα, με το ματς να γίνεται ντέρμπι και τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ.

Ο Πίτερς έδωσε λύσεις στην τελική ευθεία του ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει μάλιστα buzzer beater και να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά με 46-44.

3ο Δεκάλεπτο: Η Ρεάλ ξαναπαίρνει τον έλεγχο (61-65)

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να βρίσκει ένα μεγάλο τρίποντο του ΜακΚίσικ, όμως η Ρεάλ αντέδρασε άμεσα με συνεχόμενα καλάθια από Χεζόνια και Αμπάλδε, φέρνοντας ξανά ισορροπία.

Οι Ισπανοί εκμεταλλεύτηκαν λάθη και αστοχίες των Πειραιωτών, βρήκαν ρυθμό στην επίθεση και πήραν ξανά το προβάδισμα, φτάνοντας στο +4 στο τέλος της περιόδου (61-65), με buzzer beater του Μιλουτίνοφ να κρατά τον Ολυμπιακό κοντά.

4ο Δεκάλεπτο: Μάχη μέχρι τέλους και «ερυθρόλευκη» λύτρωση (92-85)

Το φινάλε εξελίχθηκε σε πραγματική μάχη. Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά με Φουρνιέ και Τζόζεφ, πήρε προβάδισμα, όμως η Ρεάλ δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ, σε ένα απόλυτο ντέρμπι νεύρων.

Κρίσιμα σουτ από Πίτερς και ψυχραιμία από τη γραμμή των βολών έδωσαν «αέρα» στους Πειραιώτες στα τελευταία λεπτά, ενώ η Ρεάλ δεν βρήκε καθαρό σουτ ισοφάρισης στο φινάλε. Έτσι ο Ολυμπιακός κράτησε μέχρι τέλους και πήρε τη μεγάλη νίκη με 92-85.

Τελικό σκορ

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85

Δεκάλεπτα: 19-26, 46-44, 61-65, 92-85