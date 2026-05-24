Μεγάλες μάχες δίνονται στο glass floor του «Telekom Center», στον μεγάλο τελικό της Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.

Μία από τις φάσεις του πρώτου μέρους ήταν χωρίς αμφιβολία η τάπα του Τάιλερ Ντόρσεϊ πάνω στον Γκάμπριελ Ντεκ που προσπάθησε να σκοράρει.

Ο Αργεντίνος φόργουορντ ξεμαρκαρίστηκε από τον Γουόκαπ, πήρε την πάσα του Μαλεντόν, αλλά ο ομογενής γκαρντ τον… συνάντησε στον αέρα και τον σταμάτησε.