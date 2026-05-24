Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης διασταύρωσαν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό της EuroLeague, με φόντο την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου, σε μια αναμέτρηση υψηλής έντασης στο «Telekom Center Athens».

Ξεχωριστή παρουσία στις εξέδρες αποτέλεσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έδωσε το «παρών» μαζί με την οικογένειά του, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα των θεατών.

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς προχώρησε σε σύντομες δηλώσεις πριν το τζάμπολ, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο μέλλον στην Ευρώπη, αλλά και στην παρουσία του σε κορυφαία ευρωπαϊκά γήπεδα, όπως το σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο

Για την παρουσία του στο «T-Center»: «Οι οπαδοί με έχουν δει να παίζω εδώ. Έχω παίξει πολλές φορές σε αυτό το γήπεδο με την εθνική ομάδα».

Για το αν μία μέρα θα παίξει κι αυτός στην Euroleague: «Ναι, ναι. Ίσως μια μέρα συμβεί, αλλά αυτή τη στιγμή η εστίασή μου είναι να παίξω στο NBA για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια».