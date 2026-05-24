Η ώρα του μεγάλου τελικού… πλησιάζει.

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης διασταυρώνουν τα ξίφη τους για 5η φορά σε αγώνα με φόντο την κορυφή της Ευρώπης.

Το «παρών» στο Telekom Center Athens θα δώσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι.

Ο «Greek Freak» όπως ανακοίνωσε η Euroleague θα είναι στο pre game show του τελικού. Μαζί του θα είναι και ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ ενόψει της επόμενης σεζόν, Αντρέα Τρινκιέρι και ο Ιταλός θρύλος του μπάσκετ, Λουίτζι Ντατόμε.