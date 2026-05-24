Το Final Four της EuroLeague κορυφώνεται με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στην κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου τους, θέλοντας να επιστρέψουν στο «Έβερεστ» του ευρωπαϊκού μπάσκετ μετά από 13 χρόνια αναμονής.

Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ Μαδρίτης επιδιώκει να επιστρέψει ξανά στην κορυφή, μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2023, σε μια ακόμη μεγάλη μονομαχία με φόντο το τρόπαιο της EuroLeague.

Στην εκπομπή Ώρα Final Four παρουσιαστές είναι οι Άλκης Τσαβδαράς και Δημήτρης Σπηλιόπουλος, που αναλύουν τα γεγονότα. Επίσης, οι Γιάννης Λαμπίρης, Θοδωρής Κουνάδης, Λεωνίδας Αλεβιζόπουλος, Σοφία Αλατζά, Βαγγέλης Τερζής και Νικόλας Παναγόπουλος, θα μας μεταφέρουν όλα όσα γίνονται εντός και εκτός γηπέδου.

