Στην εκπομπή Ώρα Final Four παρουσιαστές είναι οι Άλκης Τσαβδαράς και Δημήτρης Σπηλιόπουλος, που αναλύουν τα γεγονότα. Επίσης, οι Γιάννης Λαμπίρης, Θοδωρής Κουνάδης, Λεωνίδας Αλεβιζόπουλος, Σοφία Αλατζά, Βαγγέλης Τερζής και Νικόλας Παναγόπουλος, θα μας μεταφέρουν όλα όσα γίνονται εντός και εκτός γηπέδου.
Η δωδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του τελικού με τον Ολυμπιακό
Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να ανακοινώνει τη δωδεκάδα της ισπανικής ομάδας. Οι Μαδριλένοι θα παραταχθούν με σημαντικές απουσίες, καθώς οι Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών και έμειναν εκτός αποστολής. Αντίθετα, ο Αντρές […]
Το Final Four της EuroLeague κορυφώνεται με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στην κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου τους, θέλοντας να επιστρέψουν στο «Έβερεστ» του ευρωπαϊκού μπάσκετ μετά από 13 χρόνια αναμονής. Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ Μαδρίτης επιδιώκει να επιστρέψει ξανά στην κορυφή, μετά την […]
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρεθεί στο T-Center για τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρεθεί στο Telekom Center Athens για τον τελικό του Final Four της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ (24/5, 21:00).
Ολυμπιακός – Ρεάλ: Μοιρασμένα αποτελέσματα στη regular season πριν τον μεγάλο τελικό
Λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague, το βλέμμα γυρνά στα δύο φετινά παιχνίδια ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη η καθεμία, σε αναμετρήσεις που είχαν διαφορετική εξέλιξη και έντονα διαστήματα διακυμάνσεων. Στην πρώτη τους συνάντηση στη Μαδρίτη, η Ρεάλ επικράτησε με […]
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Έλληνες οπαδοί της «Βασίλισσας» θα βρίσκονται στο ΟΑΚΑ (vid)
Έλληνες φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζονται να δώσουν το δικό τους «παρών» στο T-Center για τον μεγάλο τελικό του Final Four, πιστεύοντας πως η «Bασίλισσα» μπορεί να κάνει ξανά την έκπληξη ως outsider. «Πάντα όταν είναι outsider κερδίζει, πιστεύω θα γίνει και σήμερα», ανέφερε φίλαθλος της Ρεάλ λίγο πριν τον αγώνα, αποκαλύπτοντας πως περίπου 11 […]