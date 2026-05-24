Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, καθώς κέρδισε με 79-61 και προκρίθηκε στον δέκατο τελικό της ιστορίας του. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν το 4ο τρόπαιο στην ιστορία τους και το πρώτο μετά από το 2013.

Απέναντί τους θα βρεθεί η Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00), η οποία με τη σειρά της πήρε τον ισπανικό «εμφύλιο» απέναντι στη Βαλένθια με 105-90. Οι Μαδριλένοι είναι πολυνίκης του θεσμού και θα επιδιώξουν την 12η κατάκτηση της EuroLeague.

Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν για πέμπτη φορά σε έναν τελικό, αριθμός που καθιστά το συγκεκριμένο ζευγάρι το πιο συχνό στην ιστορία της διοργάνωσης. Οι« μέρενγχες» έχουν επικρατήσει τρεις φορές (1995, 2015, 2023) έναντι της μία των Πειραιωτών, που ήταν το 2013.

Μάλιστα αυτή θα είναι η έβδομη φορά που ένας τελικός θα διεξαχθεί στη χώρα μίας ομάδας που θα είναι διεκδικήτρια του τροπαίου.

Στις δύο φετινές τους αναμετρήσεις η καθεμία ομάδα μετράει από μία νίκη. Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 89-77 εντός έδρας για την 2η αγωνιστική, ενώ ο Ολυμπιακός κέρδισε με 102-88 στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας».

Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης (24/5)

21:00 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports Prime

Απουσίες

Από πλευράς Ολυμπιακού προβλήματα δεν υπάρχουν, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του και να καλείται να επιλέξει την τελική 12άδα.

Από την η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ταβάρες και Λεν, ενώ στον ημιτελικό με την Βαλένθια τραυματίστηκε και ο Γκαρούμπα, ο οποίος τέθηκε νοκ-άουτ. Επομένως, ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα πάει με αναγκαστικές λύσεις εκ των έσω στη θέση του Σέντερ. Αμφίβολος είναι και ο Φελίζ.

Για τον Ολυμπιακό μίλησαν οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Τάιλερ Ντόρσεϊ

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε:

«Καλημέρα τέτοιες ευκαιρίες στην καριέρα μας είναι εξαιρετικές. Είμαστε ενθουσιασμένοι, αξίζουμε να είμαστε εδώ, όπως και η Ρεάλ. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά για τον τελικό. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό».

Για τις απουσίες της Ρεάλ στον τελικό:

«Αρχικά ποτέ δεν μου αρέσει να τραυματίζεται κάποιος. Ποτέ δεν ξέρεις στο μπάσκετ ποιος θα είναι ο παράγοντας ενός ματς. Είμαι σίγουρος πως ο Σέτζιο θα ετοιμάσει κάτι διαφορετικό, για να καλύψει τα προβλήματα. Είναι αρκετά έμπειροι για να καταφέρουν. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Έχουμε αυτοπεποίθηση σαν ομάδα, όπως και η Ρεάλ»

Για το αν κοιμήθηκε μετά το ματς:

«Ναι ξεκάθαρα για περίπου έξι ώρες».

Για το αν θα αλλάξει ξανά το τέμπο:

«Κρίμα που δεν μπορώ να πάω στη συναυλία. Δεν ξέρεις ποτέ πως θα εξελιχθεί το μπάσκετ. Όλοι οι αναλυτές λέγατε πως παίζει η καλύτερη επίθεση στην Ευρώπη εμείς και η καλύτερη άμυνα της Φενέρ. Όμως η άμυνα μας ήταν εξαιρετική και το τέμπο πήγε χαμηλά. Ακόμα κι αν παίξουν δύο επιθετικές ομάδες το παιχνίδι δεν σημαίνει πως θα έρθει 100-100. Το πως νιώθουν οι παίκτες κατά τη διάρκεια του ματς το επηρεάζουν. Έχουν απαντήσεις σε διαφορετικά είδη μπάσκετ και σκοράρουμε ακόμα και αν έχουμε απουσίες. Παίζει ρόλο το πως θα αντιδράσεις στην πίεση του τελικού, αλλά και πως θα παίξεις το ματς».

Για το πόσο όμοιος είναι με το 2013:

«Όσο διαφορετικός άνθρωπος είναι ο καθένας. Με μεγάλες νίκες και δραματικές ήττες. Εξαρτάται από το πως αξιοποιείς τις εμπειρίες. Η εξέλιξη μου είναι όπως όλων των ανθρώπων, όπως και ο ενθουσιασμός με τότε. Το μόνο κοινό είναι οι αντίπαλοι, αλλά και η δίψα που είναι ίδια με τότε και η συγκέντρωση για το πως θα εκτελέσουμε το πλάνο μας».

Για το κίνδυνο που υπάρχει απέναντι στη Ρεάλ ως αουτσάιντερ:

«Συνήθως η Ρεάλ είναι το φαβορί και σπάνια το αουτσάιντερ.».

Για το πόσο δύσκολο είναι η προετοιμασία των 40 λεπτών του τελικού και για σειρά αγώνων αντί του Final Four:

«Δεν είναι μόνη αυτή η προετοιμασία. Η ομάδα όλη τη σεζόν «χτίζει» διάρκεια και αρχές. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να στηριχθείς στις αρχές σου. Υπάρχει προφανώς σκάουτινγκ για το τι κάνει η Ρεάλ. Κάθε φορά πιστεύουμε αυτό που μας συμφέρει. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τρεις φορές την πρώτη θέση και θα μπορούσε σε σειρά παιχνιδιών να κερδίσει. Σε ένα ματς όλα μπορούν να συμβούν. Εγώ συμφωνώ ότι είναι το πιο σημαντικό διήμερο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Χρειάζεσαι τύχη και εμπειρία για να φτάσεις μέχρι το τέλος.»

Για τη διαχείριση της πίεσης:

«Συμφωνώ με τον Σέρτζιο. Πρέπει να αποφύγουμε κάθε επηρεασμό από έξω. Πρέπει να επικεντρωθώ στη δουλειά μου, δεν βλέπω τα σόσιαλ μίντια, ούτε διαβάζω άρθρα. Προσπαθώ να είμαι με τον κύκλο μου, τους παίκτες και τους συνεργάτες μου και να κάνουμε τη δουλειά μας. Ο Ολυμπιακός όπως και η Ρεάλ δεν τελειώνουν αύριο. Ο Ολυμπιακός είμαι σίγουρος ότι θα είναι το ίδιο δυνατός και του χρόνου. Ας ζήσουμε τη στιγμή».

Για τη Ρεάλ και τον τελικό:

«Η όλη συζήτηση για το ποιος είναι το φαβορί δεν είναι προβοκατόρικη, αλλά δεν μας επηρεάζει. Υπάρχει ποιότητα και στις δύο ομάδες, αλλά κάποιες φορές η πίεση σε κάποιον, ο γηπεδούχος έχει τον κόσμο. Φαίνεται ότι η Ρεάλ δεν έχει πίεση. Πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι μας σε κάθε κατοχή και να δούμε τι θα γίνει.»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναφέρθηκε για την κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στη «Βασίλισσα», αλλά και για τη συνολική πορεία της ομάδας μέσα στη σεζόν.

«Kαλημέρα. Είμαι ενθουσιασμένος για το ματς και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας».

Για την προετοιμασία και τον τελικό:

«Δεν νομίζω ότι αλλάζουν πολλά. Παίζουμε χρόνια μεταξύ μας, οπότε χρειάζεται απλά να αλλάξεις λίγα πράγματα».

Για τη φετινή χρονιά του:

«Τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά είναι μία τρομερή ευκαιρία. Αυτό κερδίσεις με τη σκληρή δουλειά. Αυτή τη σεζόν ήταν η ευκαιρία μας. Ευχαριστώ τον κόουτς Μπαρτζώκα για την ευκαιρία που μου έδωσε και είμαι εδώ.»

Από την Ρεάλ Μαδρίτης μίλησαν οι Σέρτζιο Σκαριόλο και Μάριο Χεζόνια

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σκαριόλο

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ αλλά έχουμε απαιτήσεις. Δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε. Ο αντίπαλος είναι ο χειρότερος από τους καλύτερους. Είμαστε εδώ για ένα λόγο. Είμαστε εδώ επειδή γινόμαστε σταθερά καλύτεροι σε όλη τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός αξίζει την θέση στην οποία βρίσκεται και ξέρουμε πως θα είναι δύσκολος αντίπαλος. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.

Ειλικρινά δεν βλέπω πολλές διαφορές. Οι ημιτελικοί και οι τελικοί έχουν ομοιότητες. Έχεις μία μέρα να προετοιμαστείς. Πρέπει να εστιάσεις στα σημαντικά στοιχεία και να μην έχεις πολλά προβλήματα. Να κοντρολάρεις τις πληροφορίες αλλά να είσαι προετοιμασμένος. Μέσα στη σεζόν το κάναμε, προετοιμάζαμε κάθε ματς. Σε αυτό το επίπεδο γίνεται πιο εύκολο επειδή υπάρχει χρόνος. Έτσι είναι το μπάσκετ, άλλες φορές έχει δυσκολίες. Το έργο είναι απαιτητικό αλλά είμαστε εδώ γι αυτό.

Πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο ματς και να προσαρμοστούμε γρήγορα. Να μην υπερφορτωθούμε. Να μην σκεφτούμε πως πρέπει να κάνουμε 25 διαφορετικά πράγματα. Είμαστε στον τελικό και πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας, να είμαστε ήρεμοι και προσηλωμένοι. Θα είναι έκπληξη αν δεν έχουμε σωστή νοοτροπία. Έχουμε προβλήματα αλλά δεν θα παραδοθούμε.

Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες για τον Γκαρούμπα. Κάνει εξετάσεις αλλά δεν είμαι αισιόδοξος, μοιάζει κακός τραυματισμός. Όταν ξέρουμε πράγματα θα τα πούμε. Είμαστε όμως καλα πνευματικά. Στεναχωριόμαστε προφανώς γιατί έχουν δουλέψει πολύ σκληρά όλη τη σεζόν και θα λείπουν στο πιο σημαντικό ματς και γεγονός της σεζόν. Είναι δύσκολο να μένεις έξω και να το βλέπεις και το νιώθουμε. Τους έχουμε μαζί μας.

Από την άλλη πλευρά δεν θα το παίξω θύμα, γιατί το DNA μας και η ιστορία μας δεν μας το επιτρέπει. Θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα μας και να παίξουμε τα χαρτιά μας. Θα σεβαστούμε τον αντίπαλο και το περιβάλλον. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στην ευκαιρία μας. Δεν παίζεις τελικό κάθε χρόνο, εγώ είμαι παράδειγμα. Πρέπει να παλέψεις για το καλύτερο, να μην ξοδέψεις την ευκαιρία. Την ξοδεύεις όταν δεν αγωνίζεσαι. Αν το κάνεις έχεις ευκαιρία

Ήρθα στη Ρεάλ γι’ αυτό. Είχα επιτυχίες στην εθνική ομάδα αλλά όταν η Ρεάλ μου ζήτησε να έρθω, μέσα μου σκέφτηκα πως αυτό ήθελα σε αυτή τη φάση της καριέρας μου. Μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω κάτι που δεν έχω κερδίσει στο παρελθόν, ακόμα και αν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με αυτά που έκανα. Ήταν πρόκληση και είμαι άνετος, χαρούμενος με τη σεζόν. Απαντώ προσωπικά.

Η ομάδα αισθάνεται άνετα και πιστεύουμε πως είμαστε εδώ και θέλουμε ως μεγάλη ομάδα να είμαστε στο προσκήνιο. Δεν βλέπω μεγάλη διαφορά με άλλα ματς ζωής και θανάτου, Ευρωμπάσκετ, ισπανική λίγκα. Όλα είναι δύσκολα και πρέπει να βρεις ισορροπία μυαλού και σώματος. Μετά από καιρό πιστεύεις πως αισθάνεται άνετα σε παρόμοιες καταστάσεις. Δεν βρίσκω μεγάλη διαφορά με παρόμοιες εμπειρίες.

Ότι είπε ο Φαμπιάν (σ.σ Κοζέρ), είναι καλό για εμένα (γέλια). Πρέπει να εστιάσεις στην ομάδα σου. Τον εαυτό σου και να κάνεις στην άκρη τον θόρυβο. Θα χαρούμε αν κερδίσουμε αλλά δεν θα είμαστε losers αν χάσουμε. 18 ομάδες θα ήθελαν να ήταν εδώ στη θέση αυτών των δύο. Πρέπει να δώσεις το 100%. Κάποια πράγματα δεν είναι στο χέρι σου επομένως δεν μπορείς να τα ελέγχεις όλα. Είναι μία ωραία πρόκληση και δεν γίνονται αυτά κάθε μέρα. Να βγουμε εκεί έξω ξέροντας πως έχουμε δώσει τα πάντα. Στο τέλος αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος θα σφίξεις το χέρι, αν όχι θα στο σφίξουν και θα πανηγυρίσεις. Εστιάζουμε τώρα σε ένα ματς και θα δούμε.

Στο τέλος της μέρας είναι 12 παίκτες απέναντι σε 12 παίκτες. Η ατμόσφαιρα θα είναι υπέρ του Ολυμπιακού και είναι κάτι που δεν ξέρεις από πριν πως θα λειτουργήσει. Είναι τρομακτικό αλλά μπορεί να δημιουργήσει την πίεση της αναγκαιότητας για τον Ολυμπιακό. Εστιάζουμε στο μπάσκετ και θα προσπαθήσουμε σε αυτό να κάνουμε το καλύτερο».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάριο Χεζόνια

«Χαρούμενοι που είμαστε σε ένα Final Four. Δύο μεγάλοι θρύλοι του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Προφανώς η εμπειρία παίζει ρόλο σε αυτή τη φάση. Είχαμε ατυχίες με το ρόστερ μας αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο. Είναι ματς ζωής ή θανάτου. Πρέπει να προετοιμαστείς όπως όλη τη σεζόν. Κάθε μικρή λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει το ματς.

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας και σε αυτό που κάνουμε. Αν θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος και να σηκώσουμε την κούπα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναμε με την Βαλένθια. Δύο ιστορικές ομάδες σε τελικό η νοοτροπία πρέπει να είναι αυτή, δεν είμαστε θύμα, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να παλεύουμε

Το τι γίνεται έξω από το επαγγελματικό μπάσκετ δεν με ακουμπά. Είναι εκτός το τι λέγεται απ έξω και το θέμα των οπαδών. Εγώ βρίσκομαι εδώ, το παρελθόν μου δεν έχει σχέση αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τελικό και τον αθλητισμό».