Ο Ολυμπιακός το απόγευμα της Παρασκευής (22/05) προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό του Final Four, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 79-61. Στο T-Center, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε την υποστήριξη χιλιάδων Ελλήνων οπαδών και όχι μόνο.

Αναλυτικότερα, μία ομάδα Κ18 από την Αμερική εντοπίστηκε στις εξέδρες παρέα με τους ερυθρόλευκους οπαδούς. Οι παίκτες της συγκεκριμένης ομάδας, ενθουσιασμένοι από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι Πειραιώτες, παρασύρθηκαν από τον παλμό της εξέδρας, φωνάζοντας και τραγουδώντας συνθήματα υπέρ των «ερυθρόλευκων».

