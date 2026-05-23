Σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες επαναπροσδιορίζονται με ταχύτητα, η Ελλάδα σχεδιάζει να προχωρήσει σε μια στρατηγική κίνηση υψηλής εθνικής σημασίας, εισάγοντας ένα πρωτοποριακό μοντέλο για τη θωράκιση της χώρας, που αναμφίβολα οι ιστορικές του βάσεις είναι στο μακρινό παρελθόν και τους μεγάλους δωρητές και ευεργέτες του έθνους. Η κυβέρνηση προχωρά στη σύσταση ενός ειδικού Ταμείου για την Εθνική Αμυνα, με αρχικό κεφάλαιο 100 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα αντληθεί από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank) που θα συνεισφέρουν με 25 εκατομμύρια ευρώ η καθεμία.

Η μεγάλη ανατροπή σε αυτό το εγχείρημα, σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», θα ακούει στο όνομα ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας). Ο νεοσύστατος αυτός φορέας αναλαμβάνει τον κρίσιμο συντονιστικό ρόλο, λειτουργώντας ως ο επιχειρησιακός εγκέφαλος που θα κατευθύνει τους πόρους εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την εθνική ασφάλεια. Η εμπλοκή του ΕΛΚΑΚ αλλάζει ριζικά τα δεδομένα των παραδοσιακών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Ως ο κεντρικός συντονιστής, το Κέντρο αναλαμβάνει να χαρτογραφήσει τις πραγματικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και να τις διασυνδέσει άμεσα με τα κεφάλαια του νέου Ταμείου.

Ο ρόλος του ΕΛΚΑΚ δεν είναι απλώς διοικητικός, αλλά στρατηγικός καθώς σύμφωνα με την ιδέα που υπάρχει θα αναλάβει την αξιολόγηση προγραμμάτων, μιας και θα φιλτράρει και θα εγκρίνει τα έργα υψηλής τεχνολογίας όπως τα drones, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα θα κάνει τη διασύνδεση με την αγορά, καθώς θα γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στις επιχειρησιακές απαιτήσεις του Στρατού και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Με την έως τώρα τεχνογνωσία που έχει θα λειτουργήσει ως επιταχυντής, διασφαλίζοντας ότι οι ιδέες θα μετατρέπονται σε εφαρμόσιμες αμυντικές λύσεις μέσα σε στενά χρονοδιαγράμματα.

Ο ρόλος Χατζηδάκη

Η κινητήριος δύναμη πίσω από τη δημιουργία του Ταμείου παραμένει η κοινή οικονομική συμμετοχή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Οι διοικήσεις των ιδρυμάτων, σε συνεννόηση με το Μαξίμου, τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη (ο οποίος από τη δική του έδρα, στο Μποδοσάκειο Μέγαρο, θα παρακολουθεί και την εξέλιξη του εγχειρήματος), συμφώνησαν να εισφέρουν τα απαραίτητα κεφάλαια εκκίνησης, αναγνωρίζοντας ότι η σταθερότητα και η ασφάλεια αποτελούν το θεμέλιο της οικονομικής ανάπτυξης. Η ανάθεση του κεντρικού συντονισμού για το Ταμείο Αμυνας στο ΕΛΚΑΚ κρίνεται ότι διασφαλίζει πως κάθε ευρώ που αποδεσμεύεται θα πιάνει τόπο άμεσα, μακριά από τις γνωστές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του Δημοσίου.

Το Μέγαρο Μαξίμου, επικυρώνοντας αυτή τη στρατηγική συμμαχία, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η άμυνα της χώρας στον 21ο αιώνα δεν βασίζεται μόνο στις παραδοσιακές αγορές οπλικών συστημάτων, αλλά στην καινοτομία και την εγχώρια παραγωγή. Εκπεφρασμένος στόχος εξάλλου είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα να φτάσουν και να ξεπεράσουν σε εγχώρια συμμετοχή το 25%. Οι σχετικές επίσημες ανακοινώσεις, εξάλλου, θα γίνουν προσεχώς από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

Το νέο Ταμείο Αμυνας έρχεται να συμπληρώσει τον τακτικό αμυντικό προϋπολογισμό, δίνοντας στο κράτος την απαραίτητη ευελιξία. «Η σύμπραξη της κυβέρνησης, των τραπεζών και του ΕΛΚΑΚ αποτελεί παράδειγμα για το πώς η χώρα μπορεί να απαντά στις σύγχρονες απειλές με σχέδιο, τεχνολογική υπεροχή και ευελιξία», αναφέρουν χαρακτηριστικά αρμόδιες πηγές. Απώτερος στόχος είναι τα κεφάλαια να τονώσουν ειδικά τις εγχώριες καινοτόμες ιδέες και προσπάθειες και σε αυτό το εγχείρημα να συμμετάσχουν σε βάθος χρόνου και επιχειρήσεις και όμιλοι, όπως και μέλη της ομογενειακής κοινότητας με οικονομική επιφάνεια, που θα δουν σε αυτή την προσπάθεια και τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην αμυντική προσπάθεια της χώρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το δικό τους προφίλ.

Ομίχλη πάνω από το Αιγαίο

Επισήμως η Αγκυρα συνεχίζει να κρατά τα χαρτιά της κλειστά σχετικά με το νομοσχέδιο που λέγεται πως θα καταστήσει την ανυπόστατη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας» νόμο του τουρκικού κράτους. Την ίδια ώρα, στην Αθήνα, οι πλέον αρμόδιοι αποφεύγουν να τοποθετηθούν στη βάση διαρροών, συνιστώντας ψυχραιμία και υπομονή έως ότου λάβουν γνώση του ακριβούς περιεχομένου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση στις αρχές Ιουνίου.

Παρότι η ανησυχία στην ελληνική πλευρά για πιθανή κλιμάκωση της έντασης εντός του θέρους με την Τουρκία είναι έκδηλη, η επικρατούσα γραμμή προσώρας είναι αυτή που επιτάσσει να μην προβεί η χώρα μας σε προληπτικές κινήσεις που ίσως την εκθέσουν. Παράλληλα, η ελληνική διπλωματία προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια ώστε να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αντιδράσει με τις προσήκουσες ενέργειες.

Αυτό που, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται από την Αθήνα είναι αφενός πως η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και αφετέρου πως υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στις διεκδικήσεις και τα δικαιώματα, με το υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει πως το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο. Πέραν, όμως, της κυρίαρχης «σχολής σκέψης» στην Αθήνα, υπάρχει και η «μειοψηφούσα» τάση που εκφράζει έντονα την ανησυχία της, ζητώντας δημοσίως προληπτικές ενέργειες κατά της Τουρκίας υπό τον φόβο περαιτέρω προώθησής της σε ό,τι αφορά τις ανυπόστατες διεκδικήσεις της.

Και στις δύο κατηγορίες αντιδράσεων, σημείο σύγκλισης αποτελεί η παραδοχή πως η αναβάθμιση που εσχάτως παρατηρείται στον επιθετικό λόγο που εκφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό της γείτονος. Στην ελληνική πλευρά καταγράφεται η άποψη πως πίσω από την όξυνση που επιχειρεί τελευταία η Τουρκία κρύβεται η λανθασμένη πεποίθησή της περί στοχοποίησης και περικύκλωσής της από τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και την Κύπρο.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης επιμένει να τονίζει τα αίτια πίσω από τις τουρκικές αντιδράσεις («ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια»), καθώς και να υπογραμμίζει ότι Ελλάδα και Τουρκία θα πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου προκειμένου να συζητήσουν την υποκείμενη αιτία που αν δεν λυθεί θα συνεχίζει να παράγει κρίσεις, που είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Παρότι η Αγκυρα τα τελευταία 24ωρα επιχειρεί να παραμείνουν χαμηλά οι τόνοι, βάζοντας παράγοντες με ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου να δηλώνουν δημόσια πως στο εν λόγω κείμενο δεν περιλαμβάνονται ούτε «γκρίζες ζώνες», ούτε διεκδίκηση «για 152 νησιά», ούτε «χάρτες της Γαλάζιας Πατρίδας», στο εσωτερικό μέτωπο η συγκεκριμένη συζήτηση έχει αρχίσει να δοκιμάζει τις ισορροπίες εντός της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία επιχειρεί κάθε τόσο να λειαίνει αιχμές, παραπέμποντας στη μεγάλη ομπρέλα που λέγεται «αποφάσεις ΚΥΣΕΑ». Οι ορατοί κυματισμοί, ωστόσο, στα «ήρεμα νερά» δεν εμποδίζουν τους διαύλους επικοινωνίας να παραμένουν ανοιχτοί, με τελευταία απόδειξη τον κοινό συντονισμό για την ασφαλή επιστροφή των ελλήνων ακτιβιστών του Flotilla μέσω Τουρκίας.