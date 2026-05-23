Ενας εκ των μεγαλύτερων ποδοσφαιριστών που ανέδειξε ποτέ το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν αναμφίβολα ο Κώστας Δαβουρλής, που δυστυχώς έφυγε τόσο νέος από τη ζωή σε ηλικία μόλις 44 ετών, προδομένος από την καρδιά του, σαν σήμερα στις 23 Μαΐου 1992.

Ο σπουδαίος ουρουγουανός ποδοσφαιριστής Μίλτον Βιέρα, από την κοινή τους θητεία στον Ολυμπιακό, του είχε δώσει το παρατσούκλι «Ο Πελέ της Ευρώπης», δείγμα του πόσο θαύμαζε το ταλέντο ενός αυθεντικού μπαλαδόρου όπως ο μεγάλος Κώστας Δαβουρλής που αρχικά έλαμψε στη μεγάλη Παναχαϊκή (με την οποία έφτασε να είναι στις υψηλότερες θέσεις της βαθμολογίας) και φυσικά στον Ολυμπιακό για τρία χρόνια.

Ενα αυθεντικό ποδοσφαιρικό ταλέντο, που έπαιξε 11 χρόνια στην Α’ Εθνική (1966-77, με 95 γκολ σε 325 αγώνες) και 6 χρόνια στη Β’ Εθνική (ο πρώτος που πέρασε τα 100 γκολ), σε τρεις ομάδες (Παναχαϊκή, Ολυμπιακός, Κόρινθος). Ηταν 12 φορές διεθνής με 2 γκολ.

Ενας βιρτουόζος της μπάλας με τρομερές ατομικές ενέργειες, σπεσιαλίστας στις στημένες φάσεις (είχε βάλει 22 γκολ με απευθείας φάουλ, ρεκόρ για την εποχή του) με τρομερή τεχνική κατάρτιση, ταλέντο και έμφυτη ποδοσφαιρική ευφυΐα.

Ξεσήκωνε τα πλήθη σε όλη την Ελλάδα, ενώ ήταν μέλος μιας χρυσής φουρνιάς της Παναχαϊκής (Θ. Ρήγας, Α. Μιχαλόπουλος, Β. Στραβοπόδης, Π. Λεβεντάκος, Δ. Σπεντζόπουλος, Γ. Σπυρόπουλος, Κ. Ανδρούτσος, Μ. Παππάς, Σ. Αυγερινόπουλος, Α. Καλφίν, Χ. Νικολάου, Κ. Λεβέντης, Γ. Σίδερης, Γ. Ιωακειμίδης, Α. Τζανετουλάκος, Γ. Πλιάτσικας, και λίγο πιο παλιά Δ. Καπανδρίτης, Θ. Πεφάνης, Γ. Σαραντόπουλος, Σ. Λεγάτος, Λιάρος,

Καραμπινάς κ.ά.).

Εκεί που όλοι θαύμασαν το ταλέντο του και άλλαξε όλη του η καριέρα, ήταν ένας νοκάουτ προημιτελικός στο γήπεδο της Αγυιάς στην Πάτρα με την πρωταθλήτρια τότε ΑΕΚ του Μπράνκο Στάνκοβιτς. Μπροστά σε 15.000 και πλέον θεατές ο Δαβουρλής με τρία γκολ οδήγησε την Παναχαϊκή σε μεγάλη πρόκριση με 4-2 αν και ήταν ακόμα ομάδα Β’ Εθνικής.

Επαιξε στην Παναχαϊκή μέχρι το καλοκαίρι του 1974, όταν, σχεδόν στα είκοσι επτά του, πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Η πιο ακριβή, μέχρι τότε, μεταγραφή για έλληνα ποδοσφαιριστή (περίπου 10.000.000 δραχμές). Μια μεταγραφή, για την οποία υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις, τότε, στην Πάτρα.

Αγαπήθηκε πολύ και στον Ολυμπιακό και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, αλλά η αγάπη του για την πόλη του τον έκανε έπειτα από τρία χρόνια να επιστρέψει στην Παναχαϊκή. Τρομερή τεχνική κατάρτιση, φαρμακερό σουτ και απίστευτες εμπνεύσεις με ή χωρίς την μπάλα, ο Κώστας Δαβουρλής ήταν ένας καλλιτέχνης του ποδοσφαίρου.