Ο δήμαρχος Φετιγιέ Αλίμ Καρατζά, τραυματίστηκε στο πόδι ύστερα από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στη συνοικία Ακαρτζά. Ο Καρατζά μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του όταν επιτέθηκε στον δήμαρχο. Οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya Silahlı Saldırı! CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun Sözcü Televizyonu Ekranında Açıkladı! @CumhurUzun48 @gulinayselcuk pic.twitter.com/ZBoGvZ0Per — SÖZCÜ Televizyonu (@szctelevizyonu) May 23, 2026

Μετά την ειδοποίηση, στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.