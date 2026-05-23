Η Γαλλία αποφάσισε να απαγορεύσει την είσοδο στο γαλλικό έδαφος στον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό το Σάββατο, προσθέτοντας ότι η απόφαση αυτή αντανακλά την οργή για τη μεταχείριση των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla.

«Από σήμερα, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απαγορεύεται να εισέλθει στο γαλλικό έδαφος», έγραψε ο Μπαρό στο X.

À compter de ce jour, Itamar Ben-Gvir est interdit d’accès au territoire français. Cette décision fait suite à ses agissements inqualifiables à l’égard de citoyens français et européens passagers de la flottille Global Smud. Nous désapprouvons la démarche de cette flottille… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) May 23, 2026

«Μαζί με τον Ιταλό ομόλογό μου, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει επίσης κυρώσεις εναντίον του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ», πρόσθεσε.

Ακόμα ανέφερε:

Δεν εγκρίνουμε την προσέγγιση αυτού του στόλου, η οποία δεν αποφέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και επιβαρύνει τις διπλωματικές και προξενικές υπηρεσίες, των οποίων τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση χαιρετίζω.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να ανεχθούμε να απειλούνται, να εκφοβίζονται ή να κακοποιούνται με αυτόν τον τρόπο Γάλλοι υπήκοοι, ειδικά από δημόσιο λειτουργό.

Σημειώνω ότι αυτές οι ενέργειες έχουν καταδικαστεί από μεγάλο αριθμό μελών της ισραηλινής κυβέρνησης και πολιτικών προσώπων.

Ακολουθούν μια μακρά λίστα σοκαριστικών δηλώσεων και ενεργειών, υποκινήσεων μίσους και βίας κατά των Παλαιστινίων.

Ανεπιθύμητος και στην Πολωνία

Το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πριν δύο μέρες την πρόθεσή του να κηρύξει τον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ανεπιθύμητο πρόσωπο στη χώρα. Και αυτλη η απόφαση σχετίζεται με το βίντεο που δημοσίευσε ο ακροδεξιός υπουργός, στο οποίο φαίνεται να χλευάζει ακτιβιστές της αποστολής «Στολίσκου για τη Γάζα», οι οποίοι εμφανίζονται γονατισμένοι και δεμένοι με χειροπέδες μετά τη σύλληψή τους.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του πολωνικού ΥΠΕΞ, ο υπουργός Ράντοσλαβ Σικόρσκι ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών να κινήσει τις διαδικασίες για την απαγόρευση εισόδου του Μπεν Γκβιρ στο πολωνικό έδαφος, επικαλούμενος τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του.

Νωρίτερα, η Βαρσοβία κάλεσε τον Ισραηλινό επιτετραμμένο να ζητήσει «συγγνώμη» μετά τη σύλληψη μελών του στολίσκου, ανάμεσα στα οποία βρίσκονταν και δύο Πολωνοί υπήκοοι. Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι δύο Πολωνοί, μαζί με άλλους συλληφθέντες διαφορετικών εθνικοτήτων, έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι από ισραηλινή φυλακή. «Με χαρά σας ενημερώνω ότι σήμερα οι συμπολίτες μας, και όχι μόνο οι δικοί μας, θα εγκαταλείψουν το Ισραήλ. Έχουν ήδη εγκαταλείψει τη φυλακή όπου κρατούνταν και βρίσκονται καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο για πτήση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη», πρόσθεσε.