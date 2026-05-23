Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να πανηγυρίζει για τη διακοπή της εκπομπής «The Late Show» με τον Στίβεν Κόλμπερτ. Μετά την ανάρτηση στο Truth Social όπου αναφωνούσε «Δόξα τω Θεώ, επιτέλους έφυγε!» στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Ιnstagram ανέβηκε deepfake βίντεο όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάινεται να πετάει τον Κόλμπερτ στα σκουπίδια.

Ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται να πετάει τον Κόλμπερτ μέσα σε έναν κάδο απορριμμάτων πάνω στη σκηνή του θεάτρου Ed Sullivan και στη συνέχεια να χορεύει τον χαρακτηριστικό του fist-dance υπό τους ήχους του Y.M.C.A.

«Δόξα τω Θεώ, επιτέλους έφυγε!», έγραψε μία μέρα νωρίτερα ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. «Ο Κόλμπερτ επιτέλους σταμάτησε από το CBS. Απίστευτο που κράτησε τόσον καιρό. Κανένα ταλέντο, κανένα κοινό, καμία ζωή. Ήταν σαν νεκρός».

Ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος, που υπήρξε διαρκής στόχος των σατιρικών βελών του παρουσιαστή, συνέχισε την επίθεση: «Θα μπορούσες να πάρεις τον οποιονδήποτε και θα έκανε καλύτερη δουλειά από αυτόν τον εντελώς ηλίθιο».

Η απόφαση για το τέλος της εκπομπής, με 33 χρόνια παρουσίας, είχε ληφθεί ήδη από το περασμένο καλοκαίρι. Πολλοί, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο 62χρονος παρουσιαστής, υποστηρίζουν ότι πίσω από την απόφαση βρίσκεται ο Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα επιτεθεί στα μέσα ενημέρωσης που θεωρεί εχθρικά. Ο πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει το CBS «εκτός ελέγχου» και τον Κόλμπερτ «αξιοθρήνητο ναυάγιο», ζητώντας να «απολυθεί».