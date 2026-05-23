Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Φενέρμπαχτσε ξεκαθάρισε πως θα κινηθεί διοικητικά και νομικά για όσα συνέβησαν με τη διάθεση των εισιτηρίων στον ημιτελικό του Final Four απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η τούρκικη ομάδα είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή έντονα παράπονα για τον τρόπο κατανομής των εισιτηρίων, αλλά και για τη διαδικασία εισόδου των φιλάθλων της στο γήπεδο. Μία ημέρα μετά τον ημιτελικό, προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση, γνωστοποιώντας πως θα ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με το ζήτημα.

Παράλληλα, έντονη ήταν και η αντίδραση του αντιπροέδρου του συλλόγου, Τζέμ Τσιρίτσι, ο οποίος μέσω ανάρτησής του χαρακτήρισε τον ημιτελικό ως «νύχτα ντροπής», εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια της τουρκικής ομάδας για όσα συνέβησαν στο Final Four.

EuroLeague Final Four Organizasyonunda Yaşanan Biletleme Sorunları Hakkında 🔗 https://t.co/2s3dJnVcVD pic.twitter.com/LE9Lu7tdzn — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 23, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρ

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων πριν από τον ημιτελικό αγώνα του Final Four της EuroLeague μεταξύ της Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού την Παρασκευή το βράδυ 22 Μαΐου, ανεξαρτήτως κατηγορίας εισιτηρίων, και η προσέγγιση της διοίκησης της EuroLeague σε αυτή τη διαδικασία είναι εντελώς απαράδεκτη.

Από τη στιγμή που καθορίστηκαν οι τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Final Four, η μοναδική μας προτεραιότητα ως Φενέρμπαχτσε ήταν να παρέχουμε στους οπαδούς μας τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εισιτηρίων και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι οπαδοί μας μπορούν να εισέλθουν στο γήπεδο ομαλά, με ασφάλεια και υγεία.

Ωστόσο, μια αλυσίδα τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων, που ξεκίνησαν από την πλευρά της EuroLeague το βράδυ πριν από τον αγώνα και κατέληξαν στην κατάρρευση του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων, δεν μπόρεσαν να επιλυθούν μέχρι την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. Μάλιστα, εξετάστηκε ακόμη και η αναβολή του αγώνα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μας, Άντεμ Κοζ και Τσεμ Τσιρίτσι, μαζί με όλα τα αρμόδια στελέχη και υπαλλήλους του συλλόγου, εργάστηκαν ενεργά στο γήπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για να επιλύσουν τα προβλήματα και να διασφαλίσουν ότι οι οπαδοί μας δεν θα υπέστησαν καμία ταλαιπωρία. Επίσης, κινητοποίησαν όλους τους πόρους τους γύρω από το στάδιο, στα σημεία εισόδου και στις πύλες εισόδου.

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, καταβλήθηκαν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι οι οπαδοί που δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων ή δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα εισιτήριά τους θα μπορούσαν να εισέλθουν στο στάδιο. Καταβλήθηκαν έντονες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας.

Παρόλο που οι πληροφορίες όλων των οπαδών που ζήτησαν εισιτήρια και πραγματοποίησαν πληρωμές παρασχέθηκαν πλήρως στην EuroLeague από τον σύλλογό μας, οι διαταραχές και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λόγω της διεξαγωγής της διαδικασίας έκδοσης εισιτηρίων του Final Four μέσω διαφορετικών καναλιών και συστημάτων ήταν πέρα ​​από τον έλεγχο του συλλόγου μας.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό ότι θα επιδιώξουμε το ζήτημα στις διοικητικές και νομικές του πτυχές εκ μέρους όλων των οπαδών μας που επηρεάστηκαν αρνητικά από αυτήν την απαράδεκτη διαδικασία και ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από όλους τους οπαδούς μας που αντιμετώπισαν ταλαιπωρία παρά το γεγονός ότι ήρθαν στο γήπεδο για να υποστηρίξουν την ομάδα μας».