Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια ακόμη viral εμφάνιση, αυτή τη φορά εκτός παρκέ, όταν πέρασε από food truck και έμεινε άναυδος με το φαγητό.

Ο Greek Freak απόλαυσε δοκίμασε, γύρο κοτόπουλο και έδειξε ενθουσιασμένος, με τη στιγμή να γίνεται γρήγορα viral στα social media. Το σχόλιο «Greek Freak approved» συνόδευσε το στιγμιότυπο, επιβεβαιώνοντας πως ο σταρ του NBA… ξέρει και από καλό φαγητό.

Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με τους fans να αποθεώνουν για ακόμη μία φορά τον Γιάννη, τόσο για την απλότητά του όσο και για τον αυθορμητισμό του.