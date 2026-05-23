Νέα και πολύ σοβαρή διάσταση αποκτά η κόντρα Αθήνας και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τη χθεσινή επιστολή της Λάουρα Κοβέσι στην Κομισιόν, με την οποία ζητάει την ενεργοποίηση του νόμου που προκαλεί κυρώσεις σε κράτη – μέλη για παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Πρόκειται για τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/2092, ο οποίος θέσπισε καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ σε περίπτωση παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου κι επιτρέπει τη λήψη μέτρων, όπως η αναστολή χρηματοδοτήσεων. Πρόκειται για νόμο του 2020 που είχε ψηφιστεί με αφορμή τις παρεμβάσεις του Βίκτορ Ορμπαν στη Δικαιοσύνη και έχει, ως σήμερα, εφαρμοστεί μόνο στην Ουγγαρία, όπου, με την ενεργοποίησή του, είχαν δεσμευτεί συνολικά περί τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ από κοινοτικά ταμεία. Στην επιστολή της προς την Κομισιόν (που είναι η πολιτικά αρμόδια για την ενεργοποίηση αυτού του νόμου) η Κοβέσι ζητεί κατ’ αρχάς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του Κανονισμού, να πραγματοποιήσει «διεξοδική, αντικειμενική, αμερόληπτη και δίκαιη» αξιολόγηση των καταπατήσεων των κανόνων του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη της τις αποφάσεις κι εκθέσεις όλων των ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών οργάνων.

Η θητεία και έρευνες – εξπρές

Οπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αφορμή για την εξαιρετικά σοβαρή αυτή κίνησή της ήταν οι δύο πρόσφατες εξελίξεις «οι οποίες θέτουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών Αρχών με την υποχρέωσή τους για ειλικρινή συνεργασία» από τον ιδρυτικό νόμο της Ενωσης. Η πρώτη ήταν «η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές του κοινοβουλίου». Και η δεύτερη που αναφέρει είναι «η πρόσφατη άρνηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Ελλάδας να αναγνωρίσει πλήρως την απόφαση που έλαβε το Σώμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις 12 Νοεμβρίου 2025, για ανανέωση της θητείας τριών ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων για 5 χρόνια».

Ψάχνουν τους «εκτός γραμμής»

Τους… ντετέκτιβ κάνουν στο Μαξίμου μετρώντας τα κουκιά στη μυστική ψηφοφορία της πρότασης για σύσταση Προανακριτικής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, προσπαθώντας να εντοπίσουν πόσοι και ποιοι γαλάζιοι βουλευτές κινήθηκαν εκτός γραμμής. Παρότι η ΝΔ προσπαθεί να υποβαθμίσει το θέμα λέγοντας πως ο καθένας ψήφισε «κατά συνείδηση», είναι βέβαιο ότι κάποιων βουλευτών η συνείδηση διαφωνούσε με την πλειοψηφία των συντρόφων τους. Το βράδυ της Πέμπτης το κυβερνητικό στρατόπεδο υπέστη ένα ισχυρό ηλεκτροσόκ διότι δεν περίμενε καμία απολύτως διαρροή. Ομως η κεντρική απόφαση της πλειοψηφίας να μπλοκαριστεί η σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συγκέντρωσε μόλις 152 θετικές ψήφους. Με δεδομένο ότι η ΚΟ της ΝΔ διαθέτει 156 μέλη και ότι ο Γιώργος Βλάχος διαφοροποιήθηκε ανοιχτά επιλέγοντας την αποχή, προκύπτει μια βέβαιη, «κρυφή» διαρροή τουλάχιστον 2-3 βουλευτών. Η κοινοβουλευτική αριθμητική, δε, αποκαλύπτει μια βαθύτερη ρήξη. Αν συνυπολογίσει κανείς ότι τουλάχιστον δύο ανεξάρτητοι βουλευτές (οι προερχόμενοι από τους «Σπαρτιάτες») υπερψηφίζουν σταθερά κάθε κυβερνητική πρόταση, ο αριθμός των γαλάζιων ανταρτών μπορεί να είναι και μεγαλύτερος. Το πιθανότερο σενάριο, το οποίο κυκλοφορεί ευρέως στους διαδρόμους της Βουλής, είναι ότι έως και έξι βουλευτές της ΝΔ γύρισαν την πλάτη στην εντολή του Μαξίμου.

Βασικοί ύποπτοι

Και αφού οι «μαξιμιλιανοί» κάνουν την έρευνά τους για τον εντοπισμό των… αντιφρονούντων, άρχισα κι εγώ να ρωτάω τις γαλάζιες πηγές μου ποιους υποψιάζεται η κυβέρνηση. Δύο είναι οι πρώτοι ύποπτοι. Ο ένας είναι ο πιο στενός φίλος του Αντώνη Σαμαρά που παραμένει στην ΚΟ της ΝΔ. Ο δεύτερος είναι πρώην υπουργός, του οποίου η ασυλία ήρθη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και θεωρούσε αδικία και «δύο μέτρα και δύο σταθμά» την αντιμετώπιση του Λιβανού και της Αραμπατζή έναντι αυτής των βουλευτών. Την άποψή του αυτή δεν την έκρυψε. Την είπε και σε συναδέλφους του, με τους οποίους συνηθίζει τα εβδομαδιαία δείπνα σε γαλάζιο στέκι του Ψυχικού, με ιταλικό μενού και «αντάρτικη» εσάνς. Να πούμε, επίσης, πως ο βουλευτής που απείχε, ο Γιώργος Βλάχος, δεν κρύφτηκε πίσω από τη μυστική ψηφοφορία. Απείχε συνειδητά εκδηλώνοντας τη δυσαρέσκειά του διακριτικά αλλά ανοιχτά. Εξάλλου, στις συχνές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του δεν κρύβει τις διαφωνίες του με την κυβερνητική γραμμή.

Η «Δεξιά του Κυρίου» ανασυντάσσεται

Η δυναμική που δείχνει να αναπτύσσει, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η Μαρία Καρυστιανού εξηγεί και την αλλαγή ύφους που θα δούμε από τα υπόλοιπα κόμματα της «Δεξιάς του Κυρίου» προς την πρόεδρο του νέου κόμματος. Ηδη ο επικεφαλής της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, ενώ πριν λίγους μήνες δήλωνε ότι το κόμμα του δεν προτίθεται να συνεργαστεί, τώρα αφήνει ανοιχτό παραθυράκι για σύγκλιση. Βορειοελλαδίτες φίλοι της στήλης μού λένε πως υπάρχουν συγκεκριμένοι κύκλοι που λένε στον Νατσιό και στην Καρυστιανού να τα βρουν, ακόμη κι αν χρειαστεί ο πρώτος να προσχωρήσει στο κόμμα της δεύτερης (κι αυτή, βεβαίως, να τον δεχτεί). Μιλάμε για τις λεγόμενες «θρησκευτικές ψήφους». Με αυτές μπήκε η Νίκη στη Βουλή, ενώ έναν μήνα πριν από τις εκλογές μάς ήταν άγνωστο κόμμα. Μιλάμε για κουκιά που μοιράζονται σε μοναστήρια, ναούς και διαφόρων ειδών φιλανθρωπικές, θεολογικές και ολίγον παραεκκλησιαστικές οργανώσεις της Βόρειας Ελλάδας, όπου έχει διείσδυση και ο Κυριάκος Βελόπουλος.