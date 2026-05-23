Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον επαρχιακό δρόμο Ιεράπετρας – Βιάννου, λίγο πριν από το χωριό Μουρνιές, εν μέσω έντονης βροχόπτωσης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς ένας οδηγός είχε εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ένας από τους δύο οδηγούς, αναφέρει το neakriti.gr.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ απεγκλώβισαν τον τραυματία χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν επί τόπου, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το θύμα είναι άνδρας ηλικίας περίπου 75 ετών.