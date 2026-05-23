Καταγγελίες για βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς και σεξουαλική βία διατυπώνουν οι ακτιβιστές της Global Sumud Flotilla, οι οποίοι, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν, απήχθησαν από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα, προτού κρατηθούν και απελαθούν λίγες ημέρες αργότερα.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah, που εκπροσωπεί τους ακτιβιστές, έκανε γνωστό ότι οι δικηγόροι της έχουν συγκεντρώσει μαρτυρίες για επιθέσεις με taser και πλαστικές σφαίρες, ξυλοδαρμούς, καθώς και πράξεις σεξουαλικής βίας και βιασμών, μεταξύ των οποίων και βίαιη διείσδυση με πιστόλι.

Η υπηρεσία φυλακών του Ισραήλ (IPS) απορρίπτει τις καταγγελίες χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς και αβάσιμες, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις αναφορές, τα σημάδια στα σώματα των ακτιβιστών είναι εμφανή. Επιπλέον, έχει κυκλοφορήσει βίντεο που ανήρτησε ο Μπεν-Γκβιρ, στο οποίο φαίνεται να επιδεικνύεται η χρήση βίας.

«Οι πιο σοβαρές επιθέσεις που έχουμε αντιμετωπίσει»

Μιλώντας στο CNN, η Μίριαμ Αζέμ, συντονίστρια διεθνούς υπεράσπισης της Adalah, ανέφερε πως στα δέκα χρόνια που η οργάνωση εκπροσωπεί ακτιβιστές αλληλέγγυων στόλων, «αυτή είναι μακράν η πιο σοβαρή βία και οι επιθέσεις που έχουμε αντιμετωπίσει».

Η Adalah επεσήμανε ότι θα επιτρέψει στους ίδιους τους ακτιβιστές να μιλήσουν δημόσια για τις καταγγελίες σεξουαλικής βίας, καθώς ορισμένοι δεν επιθυμούσαν να περιγράψουν λεπτομερώς τις επιθέσεις. Άλλοι, όπως σημειώνεται, βρίσκονταν ακόμη υπό κράτηση στο Ισραήλ και φοβούνταν αντίποινα.

Η Αυστραλή σκηνοθέτις και ακτιβίστρια Τζουλιέτ Λαμόντ δήλωσε στο CNN ότι πέντε άνδρες την ξυλοκόπησαν και της άσκησαν σεξουαλική βία μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο πάνω σε αυτό που χαρακτήρισε ισραηλινό «πλοίο-φυλακή». «Μας έσπασαν τα κόκαλα, αλλά δεν έσπασαν το ηθικό μας», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η IPS υποστήριξε ότι πρόκειται για «γενικευμένους ισχυρισμούς που αποσκοπούν στο να παρουσιαστεί συστηματική παράνομη συμπεριφορά». Όπως ανέφερε η υπηρεσία, «όλοι οι κρατούμενοι και οι υπό κράτηση αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον νόμο, με πλήρη σεβασμό στα βασικά δικαιώματά τους και υπό την επίβλεψη επαγγελματικού και εκπαιδευμένου προσωπικού φυλακών».