Φεβρουάριος 2024. Η Μαρία Καρυστιανού προσκαλείται από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη στην εκδήλωσή του «Τέμπη – εκτροχιασμός του κράτους δικαίου». Η ευρωομάδα του κόμματος την αποθεώνει, έναν μήνα μετά δρομολογείται κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, όπου καταχειροκροτείται από περίπου 100 άτομα που είχαν προσκληθεί να συγκεντρωθούν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Εκανε λόγο για «βέβαιη συγκάλυψη», ανέφερε ότι «τα Τέμπη δεν ήταν μεγάλο δυστύχημα αλλά κρατικό έγκλημα», τονίζοντας «είμαι εδώ όχι μόνο ως μάνα, αλλά ως πρόεδρος της επιτροπής των συγγενών».

Πέρασαν δύο χρόνια για να αποκαλυφθεί ότι από τις 57 οικογένειες, στον σύλλογο είχαν ενταχθεί μόνο 6, ενώ οι υπόλοιπες με επιστολές τους στα ΜΜΕ ζητούσαν να σταματήσουν να αναφέρουν την κ. Καρυστιανού ως εκπρόσωπό τους. Μάταια. Οι δημοσιογράφοι είχαμε χτίσει ένα αφήγημα, που η πραγματικότητα δεν μπορούσε να χαλάσει. Τον Δεκέμβριο ο Νίκος Πλακιάς είπε στο vidcast των «ΝΕΩΝ» «Face2Face»: «Εμείς ξέραμε ότι δεν μας εκπροσωπεί η Μαρία Καρυστιανού, το θέμα ήταν πώς να δώσουμε σε εσάς τους δημοσιογράφους να καταλάβετε ότι ο σύλλογος απαρτιζόταν από 5-6 οικογένειες.

Οπου το λέγαμε βρίσκαμε τοίχο. Δημιουργήθηκε φόβος. Τότε δεν μπορούσε κανείς να βάλει εναντίον της». Ακόμα πιο σοκαριστικά όσα αποκάλυψε για τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, για την οποία είχε προσκομίσει στον Φοίβο Δεληβοριά 30 υπογραφές συγγενών, που ζητούσαν να μη γίνει η συναυλία, εξηγώντας αναλυτικά το σκεπτικό τους, εισπράττοντας όπως λέει την απαξίωσή του.

Επιπρόσθετα, ο κ. Πλακιάς μίλησε και για τα χρήματα των πολιτών: «Πήγαν στον σύλλογο των 5-6 οικογενειών και με τους 4 που μίλησα είπαν ότι δεν έχουμε σχέση με χρήματα, τα χειρίζεται όλα η κ. Καρυστιανού». Μάλιστα αποκάλυψε πως «στο συμβόλαιο που υπογράφηκε μεταξύ της κ. Καρυστιανού και του τότε προέδρου της Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Καπράλου η τελευταία παράγραφος έλεγε ότι τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε σε όσους επλήγησαν από το δυστύχημα, συγγενείς θυμάτων και τραυματίες, κάτι που δεν συνέβη».

Στο μεσοδιάστημα η κ. Καρυστιανού είχε αρχίσει να δίνει συνεντεύξεις, στις οποίες απογοήτευε ολοένα και περισσότερο τους κομματικούς στυλοβάτες της. Η περιβόητη ατάκα για τις αμβλώσεις αλλά και η δυναμική παρουσία της υποψήφιας με τη Νίκη πλάι της έκαναν διαπρύσιους οπαδούς της να αρχίσουν να την αποδομούν. Ξάφνου, αυτοί που έφτασαν να στείλουν την έγκυρη και γνωστή δημοσιογράφο κ. Σοφία Γιαννακά στο Πειθαρχικό επειδή είχε ασκήσει πολιτική κριτική στην Καρυστιανού, τώρα παρίσταναν ότι δεν την ξέρουν.

Τον Ιανουάριο ο κ. Πλακιάς έγραψε: «Παρακολούθησα τη συνέντευξη του Κ. Αρβανίτη και έκπληκτος τον άκουσα να απαντά για τη σχέση του με τη Μαρία Καρυστιανού και τις επισκέψεις που κάνανε μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο: ότι δεν πήγε για την Καρυστιανού αλλά για τον σύλλογο και τα Τέμπη και θα συνεχίσει να το κάνει. Οχι, κύριε Αρβανίτη, δεν πήγες για κανένα συγγενή και για τα Τέμπη. Πήγες μαζί με την Καρυστιανού μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτείς τη δημοφιλία της και να μαζέψεις ψήφους για το κόμμα σου και τον εαυτό σου».

Ισως έχει αξία η αναφορά στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ν. Φαραντούρης με καλεσμένη την κ. Καρυστιανού και συμμετοχή του Χρήστου Ράμμου, πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ, τον οποίο κάποιοι έφταναν να προτείνουν ακόμα και για ΠτΔ. Λίγο αργότερα, ο κ. Φαραντούρης διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ, εν συνεχεία συζήτησε με το κόμμα Καρυστιανού, ώσπου εν τέλει ο Νίκος Ανδρουλάκης τον υποδέχτηκε στο ΠΑΣΟΚ.

Και κάπως έτσι, παρά την κυβερνητική κόπωση και τόσες ανοιχτές υποθέσεις, η ΝΔ προηγείται ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνηση με 15 μονάδες.