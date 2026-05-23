Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι χωρίς βαθιές μεταρρυθμίσεις το δημόσιο χρέος τους θα καταστεί μη βιώσιμο. Το Ταμείο επισημαίνει ότι απαιτείται συνδυασμός δημοσιονομικής εξυγίανσης και κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών χρηματοδότησης για να αποφευχθούν μελλοντικοί κίνδυνοι.

Σε σχετικό έγγραφο, το ΔΝΤ καλεί τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα αυξανόμενα έξοδα σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και οι συντάξεις μέσα στα επόμενα 15 χρόνια. Χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις, προειδοποιεί, οι οικονομίες τους δεν θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις δημοσιονομικές πιέσεις.

Προειδοποίηση μετά το Eurogroup

Μετά την άτυπη σύνοδο του Eurogroup στη Λευκωσία, το ΔΝΤ κατέστησε σαφές ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, το δημόσιο χρέος των χωρών της ΕΕ θα ακολουθήσει μη βιώσιμη πορεία. «Με αμετάβλητη πολιτική, το χρέος της μέσης ευρωπαϊκής χώρας θα φθάσει το 130% του ΑΕΠ έως το 2040, σχεδόν διπλασιαζόμενο σε σχέση με σήμερα», αναφέρεται στο έγγραφο που παρουσιάστηκε στη συνάντηση και δημοσιοποιήθηκε από το Reuters.

Το ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι για να αποφευχθεί αυτό το σενάριο, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ενισχύσουν τα κίνητρα κινητικότητας των πολιτών εντός της Ένωσης, ώστε να διευκολύνεται η εύρεση εργασίας, αλλά και οι επιχειρήσεις να μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό πιο ευέλικτα.

Ενοποίηση αγορών και συνταξιοδοτικές αλλαγές

Το Ταμείο προτείνει επίσης την ενοποίηση των αγορών ενέργειας και τη διευκόλυνση της ροής των αποταμιεύσεων των πολιτών προς επενδύσεις σε ολόκληρη την Ένωση. Παράλληλα, ζητεί εναρμόνιση της νομοθεσίας, η οποία σήμερα διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης θεωρούνται κρίσιμες, όπως και οι κρατικές εγγυήσεις για επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε έργα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτικά στις κλιματικές αλλαγές. Αυτές οι πρωτοβουλίες, σύμφωνα με το ΔΝΤ, θα μπορούσαν να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια σε στρατηγικούς τομείς.

Κοινός δανεισμός και διαφωνίες στην ΕΕ

Το Ταμείο τονίζει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να αναγνωρίσουν την καινοτομία, την ενέργεια και την άμυνα ως ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω κοινού δανεισμού. Ωστόσο, το κοινό χρέος παραμένει ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο ζήτημα εντός της Ένωσης. Χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία τάσσονται υπέρ, ενώ η Γερμανία και αρκετά κράτη της Βόρειας Ευρώπης αντιτίθενται σθεναρά στην ιδέα.

Ανάγκη για στρατηγική δράση

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, ακόμη και με την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ θα χρειαστούν επιπλέον δημοσιονομική εξυγίανση για να θέσουν το χρέος τους σε τροχιά μείωσης. «Η προσέγγιση της “αποφυγής των προβλημάτων” που έχουν υιοθετήσει μέχρι τώρα πολλές χώρες φτάνει στα όριά της, και μια πιο στρατηγική αντίδραση φαίνεται απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες πιέσεις στις δαπάνες. Οι αποσπασματικές ή επιφανειακές αλλαγές είναι πιθανό να αποδειχθούν ανεπαρκείς», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΔΝΤ.