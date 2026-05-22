Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο την Παρασκευή καθώς οι νέες δηλώσεις από την πλευρά του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ περιόρισαν την αισιοδοξία που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται γύρω από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 1,66 δολάρια, ή 1,6%, στα 104,24 δολάρια το βαρέλι στις 06:05 ώρα Ελλάδος, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 1,11 δολάρια, ή 1,2%, στα 97,46 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent υποχώρησε κατά 4,6% και το WTI μειώθηκε κατά 7,6%, με τις τιμές να κυμαίνονται απότομα καθώς μετατοπίστηκαν οι προσδοκίες για μια ειρηνευτική συμφωνία.Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι τα χάσματα με τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε για «κάποια καλά σημάδια» στις συνομιλίες, αλλά οι χώρες εξακολουθούν να είναι διχασμένες για το απόθεμα ουρανίου της Τεχεράνης και τους ελέγχους στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν να κινούνται χαμηλότερα μόνο όταν βελτιωθούν σημαντικά τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς πετρελαίου, κάτι που φαίνεται ότι θα επεκταθεί και στο 2027», δήλωσε στο Reuters ο Ντέιβιντ Όξλεϊ, επικεφαλής οικονομολόγος εμπορευμάτων στην Capital Economics.

Το πετρέλαιο συνεχίζει να εξαρτάται από τα τεκταινόμενα στο Ορμούζ

Έξι εβδομάδες αφότου τέθηκε σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία, οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν δείξει μικρή πρόοδο, ενώ οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου έχουν τροφοδοτήσει ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

«Το WTI είναι πιθανό να παραμείνει στο εύρος των 90-110 δολαρίων την επόμενη εβδομάδα, όπως έχει κάνει σε μεγάλο βαθμό από τα τέλη Μαρτίου», δήλωσε ο Σατόρου Γιόσιντα, αναλυτής εμπορευμάτων στην Rakuten Securities.

Η BMI, μια μονάδα της Fitch Solutions, αύξησε τη μέση πρόβλεψη για την τιμή του Brent για το 2026 στα 90 δολάρια από 81,50 δολάρια, ώστε να αντικατοπτρίζει το έλλειμμα εφοδιασμού, τον χρόνο που απαιτείται για την επισκευή των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή και το χρονικό παράθυρο ομαλοποίησης έξι έως οκτώ εβδομάδων μετά τη σύγκρουση.

Περίπου το 20% των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών διήλθε από το Στενό πριν από τον πόλεμο, ο οποίος έχει αφαιρέσει 14 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα – ή το 14% της παγκόσμιας προσφοράς – από την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών από τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ.

Η πλήρης ροή πετρελαίου μέσω των Στενών δεν θα επιστρέψει πριν από το πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο του 2027, ακόμη και αν η σύγκρουση τελειώσει τώρα, δήλωσε ο επικεφαλής της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας των ΗΑΕ ADNOC.

Επτά κορυφαίες χώρες παραγωγής πετρελαίου του ΟΠΕΚ+ πιθανότατα θα συμφωνήσουν σε μια μέτρια αύξηση της παραγωγής του Ιουλίου όταν συναντηθούν στις 7 Ιουνίου, ανέφεραν τέσσερις πηγές, αν και η παράδοση για αρκετές παραμένει διαταραγμένη από τον πόλεμο του Ιράν.

Πηγή:Ot.gr