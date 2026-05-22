«Αστακός» είναι η Αθήνα ενόψει του Final 4 της Euroleague που ξεκινά σήμερα, με τις Αρχές να θέτουν σε εφαρμογή ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια ασφαλείας των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί, drones, ειδικές δυνάμεις, σκύλοι ανίχνευσης και εκατοντάδες κάμερες θα βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη σε ΟΑΚΑ, κέντρο Αθήνας και βασικούς οδικούς άξονες, ενώ αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων τίθενται σε ισχύ για την αποφυγή επεισοδίων και την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Οι αποστολές των ομάδων, που έχουν καταλύσει σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας, θα μετακινούνται υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία, ενώ αυτή της Φενερμπαχτσέ θα ακολουθείται και από Τούρκους αστυνομικούς.

Τα σημεία της απόβασης

Πριν το πρώτο τζάμπολ, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν κερδίσει… τη μάχη της εξέδρας, καθώς έχουν εξασφαλίσει το μεγαλύτερο μέρος των εισιτηρίων. Η συγκέντρωσή τους για το γήπεδο έχει προγραμματιστεί για τη μία το μεσημέρι στον ΗΣΑΠ Φαλήρου, με τον πρώτο συρμό να ξεκινάει στις τρεις.

Όσοι βρεθούν στο ΟΑΚΑ θα περνούν από εξονυχιστικούς ελέγχους. Όσοι μεταβούν μεμονωμένα, θα υποβληθούν σε σωματικό έλεγχο, ταυτοποίηση και θα προμηθευτούν ειδικό βραχιολάκι εισόδου.

Για εκείνους που μετακινηθούν με τον ΗΣΑΠ, προβλέπεται έλεγχος και ταυτοποίηση πριν μπουν στο τρένο, ενώ κανένα όχημα δεν θα μπορεί να προσεγγίσει το γήπεδο χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση της EuroLeague.

Οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΗΣΑΠ Θησείου στις 12, με τον πρώτο συρμό προς το ΟΑΚΑ να ξεκινάει στις δύο, ενώ οι φίλαθλοι της Ρεάλ και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Καλλιμάρμαρο στις 16.00 και θα μεταβούν στο γήπεδο με μισθωμένα λεωφορεία.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις πέριξ του ΟΑΚΑ και οι μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο της Αθήνας από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής έως και τις 06:00 της Δευτέρας.

Οι ζώνες ελέγχου

Γύρω από το ΟΑΚΑ θα αναπτυχθούν τρεις ζώνες ελέγχου. Στη ζώνη Γ, από 8 πύλες εισόδου για πεζούς και 6 για οχήματα, θα γίνεται οπτική επικύρωση εισιτηρίου, ταυτοποίηση, σωματική έρευνα και έκδοση βραχιολιού. Στη ζώνη Β, θα πραγματοποιείται επαλήθευση στα βραχιολάκια, προσάρωση εισιτηρίων, δεύτερος σωματικός έλεγχος και τελική ψηφιακή επικύρωση σε περιστροφικές πύλες.

Τρεις ζώνες ελέγχου θα κληθούν να περάσουν οι 20.000 οπαδοί και η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο με επίδειξη του εισιτηρίου και ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Εντός του γηπέδου αστυνομικοί θα πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους, ενώ κανένας θεατής αν μπει… δεν θα μπορεί να βγει, αν δεν λήξει ο αγώνας.

«Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, παραβατικής συμπεριφοράς, πρόκληση επεισοδίων ή απόπειρας παραβίασης των μέτρων ασφαλείας», τόνισε η Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας.

Καθ’ ολη τη διάρκεια των αγώνων θα τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων.

Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, τίθεται σε ισχύ μέχρι τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχόμενων δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη – Πλουτάρχου – Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ – Βλαδίμηρου Μπένση – Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος – Ριζάρη. Η σχετική απόφαση υπάρχει αναρτημένη τόσο στο Διαύγεια όσο και στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μέτρα Τροχαίας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τροχαίας, από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου θα εφαρμοστούν σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές πέριξ του Ο.Α.Κ.Α., του SUNEL ARENA, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης «Adidas NextGen EuroLeague», των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, τα κυκλοφοριακά μέτρα περιλαμβάνουν:

• απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίον των αθλητικών εγκαταστάσεων,

• σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, ιδίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και στην Αττική Οδό, ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες,

• αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις, με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.

Αναλυτικά τα μέτρα τροχαίας και οι οδοί που θα επηρεαστούν από αυτά θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας με νεότερη ανακοίνωση.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε ειδικό μπάνερ στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές των εκδηλώσεων και, όπου είναι εφικτό, να προτιμούν τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.