Αιχμές κατά της ομόφωνης γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), υπέρ του μη χαρακτηρισμού ως διατηρητέου μνημείου του ιστορικού κινηματογράφου «ΠΑΛΑΣ» στο Παγκράτι αφήνει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Όπως υπογραμμίζει, ο δήμος είχε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα συνεχείς και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις υπέρ της διατήρησης του κινηματογράφου, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη συλλογική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα της γειτονιάς και της πόλης.

«Για τον Δήμο Αθηναίων, η προστασία της φυσιογνωμίας των γειτονιών και των χώρων πολιτισμού της Αθήνας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων πιέσεων από την τουριστικοποίηση και την άνοδο των τιμών».

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του δήμου, ο Χάρης Δούκας είχε αποστείλει δύο επιστολές προς την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στις 5 Ιουνίου 2024 και στις 9 Ιουλίου 2025, ζητώντας τη συνδρομή του Υπουργείου για τον χαρακτηρισμό και τη διατήρηση του κινηματογράφου «ΠΑΛΑΣ», μεταφέροντας την έντονη ανησυχία των κατοίκων της Αθήνας για το μέλλον ενός ιστορικού χώρου με ιδιαίτερη σημασία για τη γειτονιά του Παγκρατίου.

Επίσης, η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης & Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, η οποία παρέστη πριν λίγες μέρες στη συνεδρίαση του ΚΣΝΜ, μετέφερε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, για τη διατήρηση του κινηματογράφου, επισημαίνοντας τη σημασία που έχει η διάσωση των ιστορικών χρήσεων που αποτελούν σημεία αναφοράς για τις γειτονιές της Αθήνας.

«Με ομόφωνο ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας από τον Μάιο του 2024 είχε τοποθετηθεί θεσμικά υπέρ της προστασίας του κινηματογράφου «ΠΑΛΑΣ», ζητώντας να αντιμετωπιστεί ο κινηματογράφος ως ενιαίο σύνολο και να χαρακτηριστεί διατηρητέα και η χρήση της χειμερινής αίθουσας, πέραν του ήδη προστατευόμενου θερινού τμήματος, ώστε να αποτραπεί η κατεδάφισή του. Η

ιδιαίτερη σχέση των ιστορικών κινηματογραφικών αιθουσών με την πολιτιστική ταυτότητα των γειτονιών έχει, άλλωστε, αναγνωριστεί και από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Μάλιστα, στο σχετικό ψήφισμα αναφερόταν χαρακτηριστικά πως «ζητάμε να γίνει άμεσα κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε ο κινηματογράφος «ΠΑΛΑΣ» να αντιμετωπιστεί ως ενιαίο σύνολο, για να αποτραπεί η κατεδάφισή του και η οικοδόμηση οποιοδήποτε άλλου κτιρίου. Να αποτραπεί η πολεοδομική υποβάθμιση της περιοχής και να χαρακτηριστεί διατηρητέα η χρήση και της χειμερινής αίθουσας, πέρα από το θερινό τμήμα του, μεριμνώντας για τη θεσμική προστασία του ως χώρο πολιτισμού, όπως άλλωστε αυτό είχε εξασφαλιστεί με την υπουργική απόφαση του 1997, με την οποία κρίθηκαν διατηρητέοι 47 θερινοί κινηματογράφοι της πόλης».

Σε συνέχεια, δε, της απόφασης, η Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων υπέβαλε προς τη ΔΑΟΚΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλυτική ιστορική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση υπέρ του συνολικού χαρακτηρισμού του κινηματογράφου ως διατηρητέου κτιρίου. «Ο Δήμος Αθηναίων εξάντλησε κάθε θεσμική δυνατότητα για τη διατήρηση του κινηματογράφου «ΠΑΛΑΣ». Αναμένουμε από το Υπουργείο Πολιτισμού να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί για την προστασία ενός ιστορικού χώρου πολιτισμού της Αθήνας», καταλήγει η ανακοίνωση.