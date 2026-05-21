Εκτός φυλακής βρίσκεται μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Ν Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου.

Ο Γιωτόπουλος εξέτιε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη. Αποφυλακίστηκε μετά από πέντε αιτήσεις, καθώς οι προηγούμενες τέσσερις είχαν απορριφθεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και υποχρεωτική διαμονή στον Βύρωνα, όπου βρίσκεται η κατοικία του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2022 ο καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της οργάνωσης ελάμβανε τακτικές άδειες, τις οποίες είχε τηρήσει .

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος , ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που τον αποδόθηκαν , όπως και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με την 17 Ν.

Μετά την αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου στις φυλακές παραμένουν εκτίοντας τις ποινές τους για τα εγκλήματα της 17 Ν οι Δημήτρης Κουφοντίνας.Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός