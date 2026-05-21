Με νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στα playouts της Stoiximan Super League η Κηφισιά, επικρατώντας 3-2 της ΑΕΛ Novibet σε ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό, φάσεις και εναλλαγές στο σκορ.

H εξέλιξη του αγώνα

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, όταν μετά από αρχική προσπάθεια και απόκρουση, ο Λαρουσί βρέθηκε στη σωστή θέση και έκανε το 1-0.

Η ΑΕΛ απάντησε άμεσα, με τον Τούπτα να συνεργάζεται όμορφα με τον Πασά και να ισοφαρίζει σε 1-1, σε μια φάση που λίγο αργότερα εξετάστηκε και από το VAR, το οποίο ακύρωσε δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων για οφσάιντ.

Η Κηφισιά συνέχισε να πιέζει και κατάφερε να πάρει ξανά προβάδισμα στο 31’, όταν ο Πόμπο εκτέλεσε ιδανικά έπειτα από οργανωμένη ανάπτυξη, γράφοντας το 2-1.

Οι Θεσσαλοί, ωστόσο, δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου έφεραν εκ νέου το παιχνίδι στα ίσια (2-2), χάρη σε εξαιρετικό τελείωμα του Πέρες.

Το τελικό 3-2 διαμορφώθηκε στο 79’, με τον Πατήρα να δημιουργεί ρήγμα από τα δεξιά και τον Αμανί να ολοκληρώνει τη φάση με ψύχραιμο πλασέ, χαρίζοντας στην Κηφισιά τη νίκη σε ένα ανοιχτό και θεαματικό παιχνίδι μέχρι το φινάλε.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Κηφισιά έκλεισε τη σεζόν με θετική εικόνα και επιθετική συνέπεια, ενώ η ΑΕΛ Novibet αποχαιρέτησε τη Super League με ήττα και πλέον στρέφει το βλέμμα στις εξελίξεις για το μέλλον της κατηγορίας.

Σκόρερ: 3′ Λαρουσί, 31′ Πόμπο, 79′ Αμανί – 6′ Τούπτα, 53′ Πέρες

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πέτκοφ, Μποτία (72′ Ούγκο Σόουζα), Λαρουσί, Πέρεθ (58′ Πόθας), Μπένι, Σόουζα (58′ Πατήρας), Νούνελι (58′ Αμανί), Πόμπο (72′ Χριστόπουλος), Θεοδωρίδης

ΑΕΛ Novibet (Τζανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Φερίγκρα, Γρόζος (46′ Χατζηστραβός), Μασόν, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρεζ (79′ Κακουτά), Τούπτα, Σαγάλ (62′ Στάικος), Πασάς (62′ Γκαράτε)