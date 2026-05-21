Αντιμέτωπη με ολοένα και πιο έντονα κύματα καύσωνα βρίσκεται η Αγγλία, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ασυνήθιστες, ενδέχεται να γίνουν η νέα κανονικότητα τις επόμενες δεκαετίες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις επιστημόνων και συμβούλων της βρετανικής κυβέρνησης σε θέματα κλιματικής αλλαγής, η χρήση κλιματισμού δεν θα αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για τη δημόσια υγεία.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικές αναφορές που επικαλείται το Sky News, τα επόμενα χρόνια η νότια Αγγλία και περιοχές των Μίντλαντς αναμένεται να βιώνουν ολοένα και συχνότερα ακραία επεισόδια ζέστης, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν ή και να ξεπερνούν τους 40°C μέσα στις επόμενες τρεις έως τέσσερις δεκαετίες. Οι προβλέψεις αυτές έρχονται να ενισχύσουν την εκτίμηση ότι οι καύσωνες θα αποτελούν σταθερό χαρακτηριστικό του βρετανικού καλοκαιριού.

Κορυφαία σύμβουλος της κυβέρνησης σε θέματα κλιματικής πολιτικής, μέλος της Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (CCC), τόνισε ότι απαιτείται άμεση και εκτεταμένη προσαρμογή των υποδομών, υπογραμμίζοντας πως τα μέτρα ψύξης πρέπει να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα. Σύμφωνα με την ίδια, η δημόσια υγεία βρίσκεται ήδη υπό πίεση κατά τη διάρκεια των καυσώνων, με αυξημένα περιστατικά θνησιμότητας, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Η έκθεση της Επιτροπής επισημαίνει ότι οι συχνότεροι και εντονότεροι καύσωνες αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη κλιματική απειλή για τη δημόσια υγεία στη χώρα. Μεταξύ των επιπτώσεων αναφέρονται περιστατικά υπερθέρμανσης σε νοσοκομεία και ακόμη και επιβαρύνσεις σε κρίσιμες λειτουργίες, όπως οι αίθουσες τοκετού και οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικοί εισηγούνται τη θέσπιση σαφών κανονισμών για τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία στους χώρους εργασίας, καθώς και την υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων ψύξης σε νοσοκομεία και οίκους ευγηρίας έως το 2035. Για τα σχολεία, το χρονοδιάγραμμα προσαρμογής επεκτείνεται έως το 2050, ενώ εξετάζεται ακόμη και η πιθανότητα αναπροσαρμογής του σχολικού ημερολογίου, καθώς έρευνες δείχνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις των μαθητών.

Παράλληλα, αλλάζει σταδιακά και η στάση απέναντι στη χρήση κλιματιστικών συστημάτων. Ενώ στο παρελθόν υπήρχε επιφυλακτικότητα λόγω της ενεργειακής κατανάλωσης και των ψυκτικών αερίων που συμβάλλουν στην κλιματική επιβάρυνση, πλέον οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας καθιστά τον κλιματισμό απαραίτητο εργαλείο προσαρμογής.

«Στην πραγματικότητα, ο κλιματισμός θα είναι αναπόφευκτος, ιδιαίτερα σε χώρους όπου βρίσκονται ευάλωτοι πληθυσμοί, όπως νοσοκομεία και μονάδες φροντίδας», αναφέρουν χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση έχει πλέον μετατοπιστεί από το αν πρέπει να χρησιμοποιείται, στο πώς μπορεί να ενταχθεί βιώσιμα στο ενεργειακό σύστημα.

Οι ειδικοί καταλήγουν ότι η κλιματική προσαρμογή της Βρετανίας δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά άμεση πολιτική και κοινωνική προτεραιότητα, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν σημαντικά μέσα στις επόμενες δεκαετίες.