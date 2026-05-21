Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τες ότι «αρνούνται να κάνουν το παραμικρό» για να στηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμό τους με το Ιράν.

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν τους ζητά να παράσχουν στρατεύματα ή να στείλουν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά αρνούνται να κάνουν οτιδήποτε από αυτά». Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του για τη Σουηδία, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, σημείωσε: «Αυτό μας έχει ενοχλήσει πολύ».

Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξέφρασε την ελπίδα ότι η επίσκεψη του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν στο Ιράν θα συμβάλει στην ενίσχυση των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως ανέφερε, έχει ήδη σημειωθεί πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση.

«Πιστεύω ότι οι Πακιστανοί θα μεταβούν στην Τεχεράνη σήμερα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτό θα προωθήσει τα πράγματα», δήλωσε ο Ρούμπιο, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις.

Τέλος, ο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι μια διπλωματική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν θα ήταν ανέφικτη, εάν η Τεχεράνη προχωρήσει στην εφαρμογή συστήματος διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, κίνηση που, όπως είπε, θα περιπλέξει περαιτέρω τις διεθνείς σχέσεις στην περιοχή.