Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Λευκορώσος Πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο παρακολούθησαν την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 κοινές πυρηνικές ασκήσεις Ρωσίας και Λευκορωσίας. Μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι τα πυρηνικά όπλα αποτελούν κρίσιμο παράγοντα αποτροπής και προστασίας της κυριαρχίας των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντας τη χρήση τους ως μέτρο «έσχατης λύσης».

Ο Πούτιν σημείωσε ότι η Μόσχα συνεχίζει να ενισχύει τις πυρηνικές της δυνάμεις, επισημαίνοντας ωστόσο πως δεν συμμετέχει σε αγώνα εξοπλισμών. «Η Ρωσία λειτουργεί με βάση ένα προγραμματισμένο σχέδιο και δεν εμπλέκεται σε αγώνα εξοπλισμών», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα του «σημειώνει πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη των πυρηνικών δυνάμεών της».

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, οι κοινές ασκήσεις με τη Λευκορωσία περιλαμβάνουν πρακτική εκτόξευση βαλλιστικών και κρουζ πυραύλων, καθώς και εκπαίδευση στη χρήση πυρηνικών όπλων που έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος της Λευκορωσίας.

Ο Πούτιν τόνισε ακόμη ότι «οι αυξανόμενες εντάσεις στον κόσμο και η εμφάνιση νέων απειλών και κινδύνων» καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση της πυρηνικής ισχύος ως μέσου στρατηγικής αποτροπής.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, δήλωσε ότι η χώρα του «δεν πρόκειται να πολεμήσει κανέναν», εκτός αν «προκληθεί».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι ασκήσεις των ρωσικών πυρηνικών δυνάμεων, που διεξάγονται από τις 19 έως τις 21 Μαΐου με τη συμμετοχή στρατιωτικών μονάδων των δύο χωρών.