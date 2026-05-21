Η Λίλι Κόλινς βρίσκεται στη Μύκονο για τα γυρίσματα του νέου κύκλου επεισοδίων της δημοφιλούς σειράς Emily in Paris. Μετά τις πρόσφατες λήψεις στους Ανεμόμυλους, η ηθοποιός μοιράστηκε νέο υλικό με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Ποζάροντας με φόντο τη θάλασσα και τα χαρακτηριστικά λευκά ξωκλήσια του νησιού, η Κόλινς αναφέρθηκε στο ταξίδι της παραγωγής στην Ελλάδα, γράφοντας: «Και επιστρέψαμε – για τελευταία φορά. Το Emily in Paris ταξιδεύει στην Ελλάδα (και φυσικά στη Γαλλία) για μία τελευταία, επική περιπέτεια. Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο απίστευτα ξεχωριστή μέχρι τώρα».

Η παρουσία του συνεργείου στο νησί των Ανέμων έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές ημέρες. Η ηθοποιός και το τεχνικό επιτελείο πραγματοποιούν γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους, αξιοποιώντας τη μοναδική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική για τις ανάγκες της ιστορίας.

Με την ανάρτησή της, η Λίλι Κόλινς θέλησε να επικοινωνήσει με τους θαυμαστές της, μεταφέροντας τον ενθουσιασμό της για την επιστροφή στα γυρίσματα και τον επίλογο της επιτυχημένης σειράς.