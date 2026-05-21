Το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να κηρύξει τον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ανεπιθύμητο πρόσωπο στη χώρα. Η απόφαση σχετίζεται με βίντεο που δημοσίευσε ο ακροδεξιός υπουργός, στο οποίο φαίνεται να χλευάζει ακτιβιστές της αποστολής «Στολίσκου για τη Γάζα», οι οποίοι εμφανίζονται γονατισμένοι και δεμένοι με χειροπέδες μετά τη σύλληψή τους.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του πολωνικού ΥΠΕΞ, ο υπουργός Ράντοσλαβ Σικόρσκι ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών να κινήσει τις διαδικασίες για την απαγόρευση εισόδου του Μπεν Γκβιρ στο πολωνικό έδαφος, επικαλούμενος τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του.

Νωρίτερα, η Βαρσοβία κάλεσε τον Ισραηλινό επιτετραμμένο να ζητήσει «συγγνώμη» μετά τη σύλληψη μελών του στολίσκου, ανάμεσα στα οποία βρίσκονταν και δύο Πολωνοί υπήκοοι. Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι δύο Πολωνοί, μαζί με άλλους συλληφθέντες διαφορετικών εθνικοτήτων, έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι από ισραηλινή φυλακή. «Με χαρά σας ενημερώνω ότι σήμερα οι συμπολίτες μας, και όχι μόνο οι δικοί μας, θα εγκαταλείψουν το Ισραήλ. Έχουν ήδη εγκαταλείψει τη φυλακή όπου κρατούνταν και βρίσκονται καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο για πτήση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη», πρόσθεσε.