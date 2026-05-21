Του Αγίου Κωνσταντίνου σήμερα, μεγάλη η χάρη Του, και ευχές πολλές σε μια σειρά πολιτικούς και πολιτειακούς παράγοντες με το όνομα του Αγίου. Ομως η ημέρα είναι «σημαδιακή», για άλλο λόγο: η πρόεδρος Καρυστιανού ανακοινώνει από τη Θεσσαλονίκη, το Κίνημα Πολιτών – το κόμμα της. Ολα είναι έτοιμα, η μοναχή Ακυλίνα έχει δώσει την ευχή της (με δική της παρότρυνση επιλέχθηκε η σημερινή ημέρα, μου «ψιθύρισε» ένας από αυτούς που γυροφέρνουν την πρόεδρο προκειμένου να ενταχθούν στο κόμμα), η ομιλία, «βαρυσήμαντη» μου τη χαρακτήρισε ο δικός μου, είναι έτοιμη, τα εφέ, οι γιγαντοοθόνες, όλα στη θέση τους. Το μόνο που απομένει να δούμε είναι αν θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις του επιτελείου, ότι «θα πλημμυρίσει κόσμο η πλατεία Αριστοτέλους»…

Πρεμιέρα με πρόσωπα – έκπληξη

Διότι αυτό ακριβώς περιμένουν – «να γίνει ο χαμός στην πόλη». Το βασίζουν, λέει, στο γεγονός ότι η πρόεδρος κατάγεται από εκεί, έμενε εκεί, ασκούσε επάγγελμα στη Θεσσαλονίκη, «είναι η πόλη της».

Στα διαδικαστικά τώρα, φαίνεται ότι το σήμα του «Κινήματος» θα είναι ένα λευκό περιστέρι, σαν αυτό που εικονιζόταν εκείνη να αφήνει στον ουρανό στο βίντεο-κάλεσμα για τη συγκέντρωση.

Ο τύπος που μου μίλησε και που ΔΕΝ είναι ο Νίκος «Γέροντα η ευχή» Νικολόπουλος, μου είπε ότι στην αποψινή συγκέντρωση (έχει προσδιοριστεί για τις 6.30 το απόγευμα, αλλά βάλε 7 για να είσαι μέσα), θα δώσουν το «παρών» «πρόσωπα-έκπληξη», τα οποία όπως μου ανέφερε «θα σηματοδοτήσουν με την παρουσία τους το πανελλήνιο αίτημα για την ανατροπή». Ποιο αίτημα, και ποια ανατροπή, δεν ξέρω, αλλά δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη αν δω τίποτε φάτσες πικραμένες από τη ζωή και τους ανθρώπους (της πολιτικής) να ψάχνουν στέγη, μήπως και βρεθούν στη Βουλή.

Μπαίνει στον χορό

Ηδη έχω εντοπίσει έναν δικηγόρο, ονόματι Γ. Χατζηαντωνίου, τον οποίο γνωρίζω καλά. Φιλόδοξος. Και ευλύγιστος. Ηθελε να γίνει πολιτικός, ο άνθρωπος. Είχε ξεκινήσει να κάνει καριέρα με το ΠΑΣΟΚ στον Πειραιά, αλλά δεν τα κατάφερε. Χωρίς να απογοητευτεί, την περίοδο της ανόδου του Τσίπρα, μεταπήδησε στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου επίσης δεν εκτιμήθηκαν όσο ανέμενε τα… προσόντα του. Τώρα τον είδα να φιγουράρει στις φωτογραφίες δίπλα στην πρόεδρο Καρυστιανού, μαζί με τον Θανάση Αυγερινό και τη Μαρία Γρατσία…

Ενδιάμεσα εμφανιζόταν ως διαπρύσιος κήρυκας του αντιεμβολιαστικού κινήματος, κάτι που προφανώς εκτιμήθηκε από την πρόεδρο και τους συνεργάτες της, πολλοί από τους οποίους ήταν επίσης αντιεμβολιαστές. Σημείο των καιρών και αυτός…

Το «κίνημα» θα μαζέψει και απόψε υπογραφές στη συγκέντρωση για να εμφανιστεί αύριο η πρόεδρος στον Αρειο Πάγο, και να καταθέσει το καταστατικό της δημιουργίας του κόμματος. Και μετά βλέπουμε. Διότι όσο είσαι απέξω από τον χορό, πολλά τραγούδια ξέρεις. Μέσα, να σε δω…

Στασίδι στο Θησείο

Θα μας τρελάνουν αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ, θα μας τρελάνουν εντελώς. Από το βράδυ της Τρίτης, μας βομβαρδίζει πλήθος δημοσιευμάτων, σύμφωνα με τα οποία στον ΣΥΡΙΖΑ έχει συμβεί σημαντικό γεγονός, γεγονός που επιταχύνει τις πολιτικές εξελίξεις – η παραίτηση ενός κυρίου Στέργιου Καλπάκη, γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ.

– Ποιος είναι αυτός ο Καλπάκης, που μπορεί να επιταχύνει τις πολιτικές εξελίξεις, θα ρωτήσετε και με το δίκιο σας, και εγώ θα δικαιώσω και την ερώτηση, και τον ερωτώντα.

Απαντώ: ένας από αυτούς τους άχρωμους συριζαίους, τον οποίο ο Φάμελλος πρόεδρος, τον είχε τοποθετήσει ουσιαστικά, γραμματέα του κόμματος. Δεν τον έχετε ακουστά, διότι πολύ απλά δεν υπήρχε και πουθενά στο στερέωμα. Κέρδισε τα 15 λεπτά δημοσιότητας που του αναλογούσαν, με την παραίτηση από τη θέση του γραμματέα, διότι λέει δεν προχωρούσε το σχέδιο σύγκλισης με το κόμμα Τσίπρα ή ότι δεν υπήρχε σχέδιο ή ακόμη ότι δεν υπήρχε γραμμή να συνεργαστούν με τον εξ εφέδρων πρόεδρο, κάτι απ’ όλα αυτά τέλος πάντων. Οπως γίνεται κατανοητό, δεν έχει την παραμικρή σημασία το γεγονός – παραιτήθηκε, διότι την Τρίτη, στο Θησείο, θέλει ο άνθρωπος να πιάσει στασίδι. Μην ασχολείστε…

Εκρηξη στη Βουλή

Είχα αποφασίσει να μην αναφερθώ σε προσωπικό περιστατικό, με τις τρέλες της προέδρου μπλα… μπλα… μπλα… Ζωής, αλλά μετά τα όσα συνέβησαν την Τρίτη στη Βουλή, όπου έδωσε ρεσιτάλ παραλογισμού σε βάρος της βουλευτού Λέσβου του ΚΚΕ κυρίας Μαρίας Κομνηνάκα, αλλά και του προερχόμενου από το ΚΚΕ αντιπροέδρου της Βουλής κ. Γ. Λαμπρούλη, όπως και του υπουργού Φλωρίδη, θα το κάνω.

Την περασμένη Παρασκευή λοιπόν, η πρόεδρος μπλα… μπλα… μπλα… Ζωή, αρχίζει κατά τα ειωθότα, να πλακώνεται με τον Αδωνη, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή για να υποστηρίξει ένα νομοσχέδιό του. Ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένει κανείς, στο κεφάλι της προφανώς γίνεται κάποια… έκρηξη, δεν εξηγείται διαφορετικά. Διότι γυρίζει στον Αδωνη, και τον ρωτάει με ύφος, «σας έπιασα όλους»:

– Ποια είναι η σχέση του δημοσιογράφου κ. Παπαχρήστου, του οποίου η σύζυγος κ. Μπαλαούρα είναι διοικητής στην Α’ Υγειονομική Περιφέρεια, με τη Βασιλική Πολύζου;

Αφωνος ο Αδωνις. Τι να πει. Μου το λένε κι εμένα, τρελαίνομαι. Σχέση, ποια σχέση; Μια φορά με κάλεσε πριν από χρόνια σε μια εκπομπή της η Πολύζου, κι αυτό ήταν όλο! Και τι σχέση με τη σειρά της έχει η γυναίκα μου, και κατ’ επέκταση κι ο Αδωνις με αυτό; Μιλάμε για τρέλες! Και το δυστύχημα είναι ότι δεν κάνει κανείς τίποτε γι’ αυτό. Και είναι πραγματικά κρίμα…

Info: η Β. Πολύζου είναι δημοσιογράφος και έχει υποβάλει σειρά μηνύσεων και αγωγών κατά της Ζ. Κωνσταντοπούλου, η οποία ξεκίνησε από μια προ ετών συνεργασία που είχε με την ίδια, συνεργασία την οποία αρνείται η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Νέο σόου για τις υποκλοπές

Υποκλοπές χθες, υποκλοπές και αύριο. Χθες, ο σοβαρός πλην σιωπηλός διοικητής της ΕΥΠ κύριος Δεμίρης, ο οποίος φυσικά δεν μπορούσε να δηλώσει δημόσια (έστω και στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας) για ποιον λόγο η υπηρεσία παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη (εδώ δεν του το λένε, ούτε καν κατ’ ιδίαν), αύριο νέο σόου με υποκλοπές. Αυτή τη φορά στην Ολομέλεια της Βουλής. Τα προκαταρκτικά τα είπαν όσοι συμμετείχαν στη χθεσινή διάσκεψη των προέδρων, όπου ο πρόεδρος Νικήτας (Κακλαμάνης) ανακοίνωσε την αυριανή συνεδρίαση και ως όφειλε, μίλησε και για τα άρθρα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής επί τη βάσει των οποίων θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εκ νέου Εξεταστικής Επιτροπής.

Οι εκπρόσωποι των κομμάτων του ζήτησαν να δεσμευτεί ότι οι λόγοι που προβάλλονται είναι αυτοί που επιβάλλουν τη σύσταση της Εξεταστικής, και δεν θα ξεφυτρώσει μέχρι αύριο κανένα «φασούλι», όμως εκείνος παρέπεμψε στην Ολομέλεια.

Τι σημαίνει αυτό; Οτι δεν πρόκειται να συγκροτηθεί Εξεταστική Επιτροπή. Απλά! Διότι η κυβέρνηση (γι’ αυτό δεν δεσμευόταν ο Κακλαμάνης), θα επικαλεστεί αυξημένη πλειοψηφία 151 εδρών, αντί εκείνης των 120, που αθροίζουν σε βουλευτές τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επειδή η πρόταση κάνει λόγο για την ανάγκη να διερευνηθεί η πιθανότητα διάπραξης του κακουργήματος της κατασκοπείας από τους συμμορίτες του Predator. Και ως γνωστόν, την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα – προφανέστατα οι συμμορίτες (έχει αποφασίσει η κυβέρνηση) για να παρακολουθούν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, το έκαναν για την πλάκα τους!

Πόσο ντροπή, αλήθεια…