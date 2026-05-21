Η προέλευση της οσμής, που κατέκλυσε χθες τα νότια προάστια της Αθήνας, είναι ένα μυστήριο που δεν επιτρέπεται να το προσπεράσουμε, επειδή το φαινόμενο πέρασε. Η πολιτεία με τους αρμόδιους μηχανισμούς της οφείλει να το ερευνήσει, να προσδιορίσει τα αίτιά του και να δώσει απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα επανέλθει. Διαρροή φυσικού αερίου, πάντως, δεν ήταν, συνεπώς δεν υφίσταται κίνδυνος ανάφλεξης. Σύμφωνοι, είναι καθησυχαστικό ότι ο σοβαρότερος κίνδυνος έχει αποκλειστεί· όμως, τι ήταν; Πρέπει να το μάθουμε.

Μέχρι να δοθεί έγκυρη απάντηση, υποθέσεις και σενάρια κυκλοφορούν ελεύθερα. Το πιο ρεαλιστικό από αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι εκείνο που ταυτίζει την οσμή με το κατ’ ευφημισμό λεγόμενο άρωμα Αττικής Ριβιέρας, του οποίου βασικό συστατικό είναι το σκωρ (γεν., του σκατός, δοτ. τω σκατί κ.ο.κ.)., όταν υπερχειλίζει σε διάφορα σημεία το αποχετευτικό. Δεν είναι κάτι καινούργιο, συνέβη και πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, στο Φάληρο και το Ελληνικό (τέως Χασάνι). Η διαφορά αυτή τη φορά είναι η πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση στην οποία εκδηλώθηκε το φαινόμενο.

Ολα αυτά όμως είναι εικασίες. Η εξήγηση του φαινομένου πρέπει να είναι επιστημονική. Για τον λόγο αυτόν ας μου επιτραπεί να θέσω στην κρίση των ειδικών μια κατεύθυνση, προς την οποία νομίζω ότι θα πρέπει να στραφεί η έρευνα, βάσει των πληροφοριών που έχω από πηγή του εξωτερικού. Το πιθανότερο, μου λέει, είναι ότι έγινε κάποιο λάθος στη διαδικασία ψεκασμού. Μου εξήγησε ότι τα ψυχοφάρμακα, προτού τοποθετηθούν στο ψεκαστικό, πρέπει να αναμειχθούν με κάποια χημικά, χάρη στα οποία η οσμή τους δεν γίνεται αισθητή. Φαίνεται, υποστηρίζει η πηγή μου, ότι υπήρξε κάποιο τεχνικό λάθος, κάτι εύλογο αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι τα αμερικανικά πληρώματα είναι απασχολημένα στον Περσικό, με αποτέλεσμα στα ψεκαστικά να υπηρετούν Νεφελίμ και Ορκ, που δεν έχουν την απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση.

Προσωπικά, τηρώ κάποιες επιφυλάξεις, παρά την αμέριστη εμπιστοσύνη που έχω στην πηγή μου. Ο λόγος είναι ότι η συζήτησή μας έγινε με αυτόματη μετάφραση μέσω ΑΙ, γιατί η πηγή μιλάει μόνον την Αραμαϊκή, την οποία δεν κατέχω…

«URSA MAJOR»

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στα «ΝΕΑ», σχετικά με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν που έχασε τα αδερφάκια του το καημένο και το βρήκαν οι ψαράδες μοναχούλι του στη Λευκάδα να κλαίει μέσα σε μια σπηλιά. Είχε ξεκινήσει κάπου από τις θάλασσες του ιταλικού Νότου και, κατά πάσα πιθανότητα, ο σκοπός του ήταν να πλήξει ρωσική νηοπομπή που διέσχισε τη Μεσόγειο στις αρχές του μηνός.

Από την πλευρά μου, να προσθέσω μια ενδιαφέρουσα ψηφίδα στην εικόνα: Θυμίζω τη μυστηριώδη βύθιση του ρωσικού πλοίου «Ursa Major» στη Μεσόγειο, στα ανοιχτά της Ισπανίας, έπειτα από μυστηριώδη έκρηξη, τον Δεκέμβριο του 2024. Οι Ρώσοι χρειάστηκε τότε να κάνουν ολόκληρη επιχείρηση για να καταστρέψουν το φορτίο του βυθισμένου πλοίου, το οποίο μετέφερε, κατά τις πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών της Δύσης, δύο πυρηνοκίνητους κινητήρες υποβρυχίων, με προορισμό τη χώρα με τον πιο ευτυχισμένο λαό του κόσμου, τη Βόρεια Κορέα. Υποθέτω ότι κάποιο αδερφάκι του ντρόουν της Λευκάδας θα ευθύνεται για το ναυάγιο…

ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ

Ζουν στην Πορτογαλία, όπως διαβάζουμε, και αυτοπροσδιορίζονται ως «θηριανοί» (therians), επειδή ταυτίζονται με ζώα, των οποίων μιμούνται τη συμπεριφορά, τις κινήσεις και τους ήχους. Δεν ξέρω αν όσοι ταυτίζονται με φυτοφάγα βοσκάνε χορτάρι στους αγρούς, ούτε πώς βολεύονται οι άλλοι που ταυτίζονται με σαρκοβόρα, όταν τους κόβει η λόρδα. Υποθέτω ότι εκεί πέφτει ένα διάλειμμα στην αυτοϊκανοποίηση και όλοι μαζί πηγαίνουν στα McDonald’s.

Αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική, εφόσον συμβαίνει σε άτομα ηλικίας δύο έως τριών ετών, τότε που αρχίζουν να μαθαίνουν τα πλάσματα του φυσικού κόσμου. Θυμάμαι, συγκεκριμένα, τον γιο ενός φίλου μου, σε αυτή την ηλικία. Τι είναι σήμερα ο Μάρκος, ρωτούσα. Αλογάκι, μου απαντούσε ο μπαμπάς του. Την επομένη θα γινόταν σκυλάκι, μετά προβατάκι κ.ο.κ. Ομως τα παιδιά για τα οποία σας μιλώ στην Πορτογαλία είναι κοτζάμ γαϊδούρια, είναι ενήλικες και ήλθαν στη δημοσιότητα, επειδή ζήτησαν επισήμως να προσφεύγουν αποκλειστικά σε κτηνιάτρους για υπηρεσίες υγείας. Οι Αρχές απέρριψαν το αίτημά τους και έκαναν πολύ καλά, δεδομένου ότι οι κτηνίατροι δεν είναι σε θέση να παράσχουν ψυχιατρικές υπηρεσίες.