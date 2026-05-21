Ο Μάνουελ Νόιερ βρίσκεται κανονικά στις επιλογές της Γερμανίας για το Μουντιάλ 2026, παρότι είχε αποχωρήσει από την εθνική ομάδα τα προηγούμενα χρόνια.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ανακοίνωσε την αποστολή για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, επιλέγοντας ένα ρόστερ με αρκετά γνωστά ονόματα αλλά και ορισμένες εκπλήξεις.

Ανάμεσα στους παίκτες που ξεχωρίζουν είναι οι Μουσιάλα, Βιρτς, Κίμιχ, Ρούντιγκερ και Χάβερτς, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του Νόιερ, ο οποίος στα 40 του χρόνια επιστρέφει για ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση.

Στην αποστολή βρίσκεται επίσης ο Λερόι Σανέ, παρά το γεγονός ότι δεν διανύει την καλύτερη αγωνιστική περίοδο της καριέρας του με τη Γαλατασαράι.

Η επιστροφή του Νόιερ συνδέεται άμεσα με τον τραυματισμό του Τερ Στέγκεν, με τον Νάγκελσμαν να ξεκαθαρίζει ότι ο πολύπειρος τερματοφύλακας θα έχει τον ρόλο του βασικού κάτω από τα δοκάρια της Γερμανίας στο Μουντιάλ.