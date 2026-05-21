Μια καταστροφική πυρκαγιά ισοπέδωσε την Αίθουσα Ρεϊκάντο, ένα τμήμα του βουδιστικού ναού Νταϊσόιν στο νησί Μιγιατζίμα της Ιαπωνίας, όπου φυλασσόταν η περίφημη «αιώνια φλόγα». Ο ναός βρίσκεται στην πόλη Χατσουκάιτσι, στην επαρχία Χιροσίμα, και αποτελεί χώρο μεγάλης ιστορικής και θρησκευτικής αξίας.

Σύμφωνα με την παράδοση, η φλόγα καίει ασταμάτητα για πάνω από 1.200 χρόνια. Όπως μετέδωσε η Japan Times, μοναχοί κατάφεραν να τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο πριν καταστραφεί η αίθουσα, διασώζοντας έτσι τη φλόγα.

Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από την ίδια την «αιώνια φλόγα», χωρίς ωστόσο να έχουν εξαχθεί ακόμη οριστικά συμπεράσματα. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, λόγω της συμβολικής και πνευματικής σημασίας της φλόγας για τον ναό.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Αίθουσα Ρεϊκάντο καταστρέφεται από φωτιά. Είχε καεί ξανά το 2005 και η «αιώνια φλόγα» είχε επίσης διατηρηθεί, παρά τις υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το BBC, οι πρώτες αναφορές για την πυρκαγιά έγιναν το πρωί της Τετάρτης. Η κατάσβεση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, και οι έρευνες για τα αίτια συνεχίζονται. Η απώλεια της Αίθουσας Ρεϊκάντο συνιστά σοβαρό πλήγμα για την πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά της περιοχής.