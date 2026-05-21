Η Morgan Stanley έχει δώσει σε ολόκληρη την ομάδα των στελεχών της στην επενδυτική τραπεζική του Χονγκ Κονγκ ειδικές συσκευές τηλεπικοινωνιών για χρήση στην ηπειρωτική Κίνα, σε μια ένδειξη αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με τη συμμόρφωση με τα δεδομένα για το προσωπικό που ταξιδεύει στη χώρα. Νωρίτερα φέτος η τράπεζα της Wall Street εφοδίασε με iPhone και iPad το προσωπικό της με έδρα το Χονγκ Κονγκ, που ξεπερνά τα 300 άτομα, σύμφωνα με τους «Financial Times». Αυτές οι συσκευές έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα, προσφέροντας μόνο πρόσβαση σε email εργασίας και εφαρμογές διαδικτυακών συναντήσεων. Αν και ορισμένες αμερικανικές εταιρείες έχουν δώσει στα στελέχη τους με έδρα τις ΗΠΑ τα λεγόμενα τηλέφωνα μιας χρήσης (burner phones) για όσους ταξιδεύουν στην Κίνα, δεν ήταν μέχρι τώρα συνηθισμένο για τους ομολόγους τους με έδρα το Χονγκ Κονγκ να κάνουν το ίδιο, σχολιάζεται.

Η κίνηση της Morgan Stanley αποτελεί παράδειγμα του πώς οι αμερικανικές τράπεζες λαμβάνουν μέτρα για να διαχωρίσουν πλήρως τα συστήματα δεδομένων τους στην ηπειρωτική Κίνα από αυτά που χρησιμοποιούνται στον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ, καθώς η τεχνολογική κόντρα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μετατρέπεται από θεωρητική απειλή σε επιχειρησιακή πραγματικότητα, προστίθεται.

Goldman Sachs για το ΙPO της SpaceX

Η SpaceX, η οποία πρόκειται να δημοσιοποιήσει σύντομα το ενημερωτικό δελτίο της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) για εισαγωγή στο χρηματιστήριο, επέλεξε την Goldman Sachs για να ηγηθεί της ΙΡΟ ρεκόρ. Η Goldman θα έχει ηγετική θέση στο ενημερωτικό δελτίο, ακολουθούμενη από τη Morgan Stanley και στη συνέχεια από την Bank of America, τη Citigroup και την JPMorgan Chase, ανέφεραν πηγές του CNBC. Η ΙΡΟ αναμένεται να αποφέρει ποσό – ρεκόρ καθώς η SpaceX αποτιμήθηκε πρόσφατα στα 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια από τον Μασκ, ο οποίος τη συγχώνευσε τον Φεβρουάριο με την xAI, τη startup τεχνητής νοημοσύνης του. Μόνο δύο εταιρείες τεχνολογίας – η Facebook και η Alibaba – έχουν αποτιμηθεί σε ποσά άνω των 100 δισ. δολαρίων την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής τους στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ. Η SpaceX επιδιώκει να εισέλθει στο χρηματιστήριο πριν από τις άλλες μεγάλες εταιρείες μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, τις OpenAI και Anthropic, οι οποίες αποτιμώνται σε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια από ιδιώτες επενδυτές. Αυτές οι εταιρείες στοχεύουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο φέτος.

56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Στον Πειραιά πραγματοποιείται το ερχόμενο Σάββατο 23 Μαΐου η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ για τη Γαλάζια Οικονομία, φέρνοντας σε άμεση επαφή επιχειρήσεις του θαλάσσιου και ναυτιλιακού κλάδου με πολίτες που αναζητούν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί από τις 10.00 έως τις 18.00 στον πολυχώρο Castor Place (Κάστορος 48 και Ασκληπιού 5, 185 45, Πειραιάς), με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 επιχειρήσεων και πάνω από 900 διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η Γαλάζια Οικονομία αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς τομείς της ελληνικής οικονομίας, με τη ναυτιλία, την κρουαζιέρα, τον θαλάσσιο τουρισμό και τις λιμενικές υπηρεσίες να δημιουργούν συνεχώς νέες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Ανάδοχος για Οικία Brunetti στην Κω

Ανάδοχος του διαγωνισμού αναδείχθηκε η ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ, με οικονομική προσφορά ύψους 85.000 ευρώ, έναντι τιμής εκκίνησης 17.300 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει το σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για ακίνητα υψηλής ιστορικής και τοποθεσιακής αξίας του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 16 έτη, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 8 έτη. Το ακίνητο, γνωστό ως Οικία Brunetti, αποτελεί διατηρητέο μνημείο με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία, χαρακτηριστικό δείγμα της ιταλικής αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου και σημαντικό τεκμήριο της ιστορίας του νησιού. Κατασκευάστηκε το 1936, κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα, ως κατοικία του ιταλού αξιωματούχου και γιατρού Αlessandro – Antonio Βrunetti, και αργότερα χρησιμοποιήθηκε από την 80ή Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής. Το διώροφο οίκημα, συνολικής επιφάνειας περίπου 420 τ.μ., είναι χτισμένο σε οικόπεδο 1.045 τ.μ. και βρίσκεται στον αστικό ιστό της πόλης της Κω, στο παραλιακό μέτωπο.

Συναντήσεις στο Παρίσι

Στο Παρίσι βρίσκεται ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, όπου θα έχει διμερή συνάντηση με την υπουργό Οικολογικής Μετάβασης, Βιοποικιλότητας και Διεθνών Διαπραγματεύσεων για το Κλίμα και τη Φύση της Γαλλίας Monique Barbut. Η επίσκεψη του Στ. Παπασταύρου είναι σε συνέχεια της συνάντησης που είχε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα, στις 24 Απριλίου, κατά την οποία υπεγράφησαν διμερείς συμφωνίες για την ενίσχυση των σχέσεων των δύο κρατών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Παρίσι θα βρεθούν η στενότερη συνεργασία σε επίπεδο Συμβουλίων Ευρωπαϊκής Ενωσης, η προστασία των θαλασσών και της βιοποικιλότητας καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας στο πεδίο των δασών, στο οποίο ήδη Ελλάδα – Γαλλία έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας.