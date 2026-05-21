Την εκτίμηση ότι το 2026 τα έσοδα της METLEN θα φτάσουν σε επίπεδα-ρεκόρ και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα διαμορφωθούν μεταξύ 1 και 1,15 δισ. ευρώ, διατύπωσε ο πρόεδρος της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι οι αποφάσεις για την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο θα εξαρτηθούν από την πορεία των αγορών. Αναφερόμενος στο 2025, χρονιά κατά την οποία παρατηρήθηκε υποχώρηση της κερδοφορίας, χαρακτήρισε την περίοδο «διδακτική» για τον τομέα εκτέλεσης έργων, υπογραμμίζοντας ότι η αντίδραση της εταιρείας ήταν αποφασιστική, αν και ορισμένα ζητήματα θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί νωρίτερα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η μετοχή της METLEN παραμένει ισχυρά υποτιμημένη. Απαντώντας σε ερώτηση για τα funds που έχουν ποντάρει σε περαιτέρω πτώση, σχολίασε χαρακτηριστικά πως «γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος».

Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων

Ο πρόεδρος της εταιρείας αναφέρθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, όπως η παραγωγή γαλλίου, για το οποίο –όπως είπε– η ζήτηση είναι 50 φορές υψηλότερη από τη δυνατότητα παραγωγής. Σχετικά με τη δραστηριότητα στον τομέα της άμυνας, ανέφερε ότι υπάρχουν παραγγελίες από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και άλλες χώρες, αλλά όχι από την Ελλάδα.

Ενεργειακές εξελίξεις και διεθνείς προοπτικές

Σε ερώτηση για την κρίση στον Κόλπο, ο κ. Μυτιληναίος επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν θα υπάρξει ειρήνη άμεσα ή αν η ένταση θα διαρκέσει μήνες. Για τη METLEN, θετική θεωρείται η αύξηση των τιμών του αλουμινίου, ενώ η άνοδος του φυσικού αερίου επιβαρύνει το κόστος παραγωγής μετάλλων και ηλεκτρικής ενέργειας.

«Αν δεν έχουμε αέριο ούτε από το Κατάρ ούτε από τη Ρωσία στο τέλος του 2027, η Ευρώπη θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση», σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα να ευοδωθούν οι πληροφορίες για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία ώστε «να επανέλθουμε σε καθεστώς σχετικής αφθονίας και χαμηλότερων τιμών».

Μερίσματα και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Απαντώντας σε ερώτηση για πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της METLEN τόνισε πως «οι αυξήσεις κεφαλαίου και οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται».

Η γενική συνέλευση ενέκρινε με ποσοστά 94% έως 98% όλες τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων την εξουσιοδότηση για έκδοση νέων μετοχών, τη διανομή μερίσματος ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή –που θα καταβληθεί στις 16 Ιουλίου– καθώς και την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.