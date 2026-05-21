Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, επιχειρήσεων, ευρωπαϊκών οργανισμών και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, η ημερίδα «Switch On Sustainability», που διοργάνωσε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων (ΓΑΕΦ), στο πλαίσιο των Sustainable Energy Days 2026.

Στην ημερίδα ανταλλάχθηκαν εμπειρίες γύρω από την ενεργειακή μετάβαση και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι πόλεις στη διαμόρφωση πολιτικών με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον συντονιστή της ημερίδας, δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να αφορά μόνο τεχνολογίες και υποδομές. Πρέπει να αφορά την καθημερινότητα των ανθρώπων και κυρίως εκείνων που κινδυνεύουν περισσότερο να μείνουν πίσω. Για εμάς, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας είναι μια προσπάθεια να φέρουμε την ενεργειακή πολιτική πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών».

Αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο η ενεργειακή κρίση επηρέασε χιλιάδες νοικοκυριά της πόλης και υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης πολιτικών που συνδέουν τη βιωσιμότητα με την κοινωνική συνοχή.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε τις δράσεις που υλοποιεί ο δήμος μέσω του ΓΑΕΦ, όπως η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για εκατοντάδες ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια, η ενεργειακή συμβουλευτική, η Κάρτα Ενεργειακής Ωφέλειας που προσφέρει εκπτώσεις σε υπηρεσίες και οι συνεργασίες με ενεργειακές κοινότητες και φορείς.

Οι μεγάλες προκλήσεις

Στο επίκεντρο των συζητήσεων της ημερίδας, βρέθηκαν ζητήματα όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα στο αστικό περιβάλλον, η σχέση κτιρίων και δημόσιας υγείας, τα χρηματοδοτικά εργαλεία για βιώσιμες επενδύσεις, αλλά και η ανάγκη η πράσινη μετάβαση να παραμείνει κοινωνικά συμπεριληπτική.

Στην ημερίδα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Ελισσαίος Σαρμάς, στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων, επιστημονικής κοινότητας και κοινωνίας των πολιτών για την ανάπτυξη εφαρμόσιμων λύσεων.

«Οι μεγάλες προκλήσεις των πόλεων απαιτούν συνέργειες, τεχνογνωσία και πρακτικές παρεμβάσεις με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο. Μέσα από το ΓΑΕΦ προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο υποστήριξης που συνδέει την ενεργειακή πολιτική με την κοινωνική προστασία και τη βιωσιμότητα της πόλης», ανέφερε χαρακτηριστικά.