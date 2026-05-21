Ιστορική αλλαγή από την UEFA στον τρόπο διεξαγωγής του Nations League και των προκριματικών των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων που αντιγράφουν το μοντέλο της league phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Με τη χθεσινή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA το νέο μοντέλο θα εφαρμοστεί στις εθνικές ομάδες ανδρών από το 2028.

Στη νέα δομή το UEFA Nations League (UNL) θα μεταβεί από τα τέσσερα τρέχοντα πρωταθλήματα σε τρία των 18 ομάδων, ξεκινώντας από τη διοργάνωση του 2028-29. Κάθε πρωτάθλημα θα αποτελείται από τρεις ομίλους των έξι ομάδων βάσει δυναμικότητας που θα παίξουν έξι αγώνες εναντίον αντίστοιχου αριθμού διαφορετικών αντιπάλων.

Με 55 συμμετέχουσες εθνικές ομάδες, η League C θα περιλαμβάνει έναν όμιλο επτά ομάδων, με το πρόγραμμά της να ξεκινά ένα παράθυρο νωρίτερα. Οι προημιτελικοί, το φάιναλ φορ και τα πλέι οφ ανόδου/υποβιβασμού θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα υιοθετήσουν επίσης μια κλιμακωτή δομή: League 1, που θα περιλαμβάνει τις 36 ομάδες από τα Πρωταθλήματα A και B της UNL, και League 2, που θα περιλαμβάνει τις υπόλοιπες 18 (ή 19) ομάδες της UNL.

Η League 1 θα αποτελείται από τρεις ομίλους των 12 ομάδων που θα κληρωθούν από τρία γκρουπ των 12. Κάθε ομάδα θα παίξει έξι εντός και εκτός έδρας αγώνες εναντίον έξι διαφορετικών αντιπάλων, δύο από κάθε γκρουπ, παρόμοια με τη μορφή των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA.

Η League 2 θα οργανωθεί ακριβώς όπως η UNL League C, με τρεις ομίλους των έξι (ή έναν όμιλο των επτά). Ενώ προκρίνονται απευθείας στους τελικούς, οι διοργανώτριες χώρες θα συμμετάσχουν στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με στόχο που θα συνδέεται με τη θέση τους στην επόμενη έκδοση του UEFA Nations League.

Οι ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη από κάθε όμιλο της League 1 θα προκριθούν απευθείας, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις θα κατανεμηθούν μέσω ενός συστήματος πλέι οφ που θα εξασφαλίσει δίκαιες ευκαιρίες πρόκρισης και για τις ομάδες της League 2.

Η ιδέα θα βελτιωθεί τους επόμενους μήνες πριν υποβληθεί για τελική έγκριση της λεπτομερούς μορφής στην επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής τον Σεπτέμβριο.

«Οι νέες μορφές θα βελτιώσουν την ανταγωνιστική ισορροπία, θα μειώσουν τον αριθμό των άνευ σημασίας αγώνων, θα προσφέρουν έναν πιο ελκυστικό και δυναμικό ανταγωνισμό για τους φιλάθλους, διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη ευκαιρία για όλες τις ομάδες να προκριθούν χωρίς να προστεθούν επιπλέον ημερομηνίες στο διεθνές καλαντάρι», δήλωσε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.