Χθες, Τετάρτη, 274 ορειβάτες κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή του Έβερεστ από τη νεπάλική πλευρά, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τις περισσότερες επιτυχημένες αναβάσεις σε μία μόνο ημέρα στο ψηλότερο βουνό της Γης.

Το Έβερεστ, ύψους 8.849 μέτρων, δεσπόζει στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας. Φέτος, ωστόσο, δεν υπήρξαν αναβάσεις από την κινεζική πλευρά, καθώς το Πεκίνο δεν χορήγησε άδειες.

Όπως δήλωσε στο Reuters ο Ρίσι Μπαντάρι, γενικός γραμματέας της Ένωσης Διοργανωτών Ορειβατικών Αποστολών του Νεπάλ, το νέο ρεκόρ ξεπερνά το προηγούμενο (223 αναβάσεις στις 22 Μαΐου 2019). Ο αριθμός, μάλιστα, ενδέχεται να αυξηθεί, αφού κάποιοι ορειβάτες δεν έχουν ακόμη καταγράψει την ανάβασή τους στον κεντρικό σταθμό ανεφοδιασμού.

Από την κινεζική πλευρά δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, αλλά ο Μπαντάρι σημειώνει ότι συνήθως περίπου 100 άτομα ξεκινούν από το Θιβέτ κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου.

Από την πλευρά του, ο Χίμαλ Γκαουτάμ αξιωματούχος του Οργανισμού Τουρισμού του Νεπάλ ανέφερε ότι οι προκαταρκτικές πληροφορίες κάνουν λόγο για πάνω από 250 επιτυχημένες αναβάσεις. «Περιμένουμε φωτογραφίες και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για να τις επικυρώσουμε και να δώσουμε τα ανάλογα πιστοποιητικά», πρόσθεσε.

Το Νεπάλ έχει εκδώσει φέτος 494 άδεις ανάβασης, με κόστος 15.000 δολάρια η καθεμία. Ειδικοί της ορειβασίας επικρίνουν εδώ και χρόνια αυτή την πολιτική, λόγω της επικίνδυνης συμφόρησης που δημιουργείται στη λεγόμενη «ζώνη θανάτου» κοντά στην κορυφή, όπου τα επίπεδα οξυγόνου είναι εξαιρετικά χαμηλά.

Οι νεπάλικές αρχές, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους από τον συνωστισμό και την παρουσία ανεπαρκώς εκπαιδευμένων ορειβατών, έχουν ήδη αυστηροποιήσει τους ελέγχους και αυξήσει τα τέλη συμμετοχής.