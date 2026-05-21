Σε μια περίοδο στρατηγικών ανακατατάξεων για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σταθερότητας αλλά και αυξημένης ευθύνης προς τους Ευρωπαίους συμμάχους. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου εν όψει της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών στο Χέλσινγκμποργκ της Σουηδίας, ο Ρούτε διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν μακροπρόθεσμα τη στρατιωτική τους παρουσία στην ευρωπαϊκή ήπειρο, εγγυώμενες τόσο την πυρηνική όσο και τη συμβατική αποτρεπτική ισχύ της Συμμαχίας.

Η τοποθέτηση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να καταλαγιάσουν οι ανησυχίες που προκάλεσε η πρόσφατη ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για την αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, καθώς και η ακύρωση της προγραμματισμένης ανάπτυξης άλλων 4.000 ενισχύσεων στο έδαφος της Πολωνίας. Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη σημασία αυτών των κινήσεων, εξηγώντας ότι πρόκειται για δυνάμεις εκ περιτροπής που δεν επηρεάζουν τη συνολική αμυντική ικανότητα της Συμμαχίας, ενώ παραδέχθηκε ότι είναι φυσιολογικό οι ΗΠΑ να προσανατολίζονται σταδιακά και δομημένα προς την περιοχή της Ασίας.

Η ρητορική του Μαρκ Ρούτε ευθυγραμμίστηκε πλήρως με το πνεύμα των πρόσφατων δηλώσεων του Αμερικανού Αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ξεκαθάρισε από τον Λευκό Οίκο ότι η χώρα του δεν αποσύρει το σύνολο των δυνάμεών της, αλλά ανακατανέμει πόρους με γνώμονα τη δική της ασφάλεια, ενθαρρύνοντας παράλληλα την Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς φαίνεται πως έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα για δράση, επενδύοντας μαζικά στην άμυνα. Οι επενδύσεις αυτές κινούνται στον άξονα της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην περσινή Σύνοδο της Χάγης, η οποία προβλέπει τη σταδιακή αύξηση των αμυντικών δαπανών στο εντυπωσιακό 5% του ΑΕΠ εντός των επόμενων δέκα ετών, με τις οριστικές και πιο συγκεκριμένες αποφάσεις να αναμένονται στη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην Άγκυρα.

Πέρα όμως από το στενά ευρωπαϊκό μέτωπο, η προσοχή της Συμμαχίας στρέφεται και στη Μέση Ανατολή, με τον Ρούτε να χτυπά καμπανάκι κινδύνου για την κρίσιμη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν αποκλεισμένα εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων στο Ιράν. Ανταποκρινόμενες στην ανάγκη για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο έχουν ήδη ξεκινήσει τη μεταφορά κρίσιμων στρατιωτικών μέσων κοντά στην περιοχή των επιχειρήσεων. Αν και προς το παρόν δεν έχει διατυπωθεί επίσημο αίτημα για την εμπλοκή του ΝΑΤΟ ως ενιαίου οργανισμού, ο Γενικός Γραμματέας επιβεβαίωσε ότι αρκετά κράτη-μέλη έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να συνδράμουν διμερώς σε εξαιρετικά επικίνδυνες επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης και συνοδείας εμπορικών πλοίων, αμέσως μόλις υπάρξει παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή.